«Пришлось бы долго ждать»: почему в дождь сильно дорожает такси в Краснодарском крае

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Стоимость на поездки в такси повышается именно во время природных катаклизмов: жара, ливень, снегопад, дождь. В такую погоду не все граждане готовы ждать общественный транспорт или передвигаться пешком.
«Из-за дождя существенно повышается спрос, то есть количество заказов такси. А количество водителей на линии не изменяется или уменьшается. Для того, чтобы привлечь исполнителей на линию, срабатывает механизм динамического ценообразования, то есть повышения стоимости. Иначе клиенты ждали бы машины очень долго», — объяснил эксперт.
Напомним, цены на такси в Краснодарском крае увеличились на 25%. Это происходит под давлением некоторых экономических факторов.