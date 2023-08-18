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«Пришлось бы долго ждать»: почему в сильно дождь дорожает такси в Краснодарском крае

«Пришлось бы долго ждать»: почему в дождь сильно дорожает такси в Краснодарском крае

18 августа 2023, 06:46
Фото: pxhere.com
«Пришлось бы долго ждать»: почему в сильно дождь дорожает такси в Краснодарском крае

Эксперт Киселева рассказала, почему в дождь такси в Краснодаре стоит так дорого

Многие жители Краснодара замечают резкое повышение стоимости поездки на такси при малейшем намёке на непогоду, и цена начинает сильно бить по карманe. Руководитель пресс-службы Общественного Совета по развитию такси Екатерина Киселева рассказала RostovGazeta, с чем это связано.

Стоимость на поездки в такси повышается именно во время природных катаклизмов: жара, ливень, снегопад, дождь. В такую погоду не все граждане готовы ждать общественный транспорт или передвигаться пешком.

«Из-за дождя существенно повышается спрос, то есть количество заказов такси. А количество водителей на линии не изменяется или уменьшается. Для того, чтобы привлечь исполнителей на линию, срабатывает механизм динамического ценообразования, то есть повышения стоимости. Иначе клиенты ждали бы машины очень долго», — объяснил эксперт.

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Напомним, цены на такси в Краснодарском крае увеличились на 25%. Это происходит под давлением некоторых экономических факторов.

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