«Пришлось бы долго ждать»: почему в дождь сильно дорожает такси в Краснодарском крае

«Из-за дождя существенно повышается спрос, то есть количество заказов такси. А количество водителей на линии не изменяется или уменьшается. Для того, чтобы привлечь исполнителей на линию, срабатывает механизм динамического ценообразования, то есть повышения стоимости. Иначе клиенты ждали бы машины очень долго», — объяснил эксперт.