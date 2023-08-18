Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Президент Владимир Путин предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Адлера и новых регионов. Проходить она будет через Ростов-на-Дону.
По оценкам главы государства, путь на Юг из столицы по такой магистрали займет не больше десяти часов. Таким образом, жителям Москвы будет легче добираться на отдых на Черноморское побережье.
«Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк», — добавил Путин.
Ранее в Ростовской области открыли дорогу в обход Аксая. Она также значительно сократила путь на черноморские курорты для путешественников.