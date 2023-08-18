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Published Сегодня, 13:26

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Updated Сегодня, 13:28

Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-Дону

Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-Дону

18 августа 2023, 13:26
Фото: pxhere.com
Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-Дону
Владимир Путин предложил реализовать проект высокоскоростной магистрали из Москвы до Адлера через Ростов, сообщили на сайте Кремля.

Президент Владимир Путин предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Адлера и новых регионов. Проходить она будет через Ростов-на-Дону.

По оценкам главы государства, путь на Юг из столицы по такой магистрали займет не больше десяти часов. Таким образом, жителям Москвы будет легче добираться на отдых на Черноморское побережье.

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«Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк», — добавил Путин.

Ранее в Ростовской области открыли дорогу в обход Аксая. Она также значительно сократила путь на черноморские курорты для путешественников.

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