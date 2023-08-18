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Путин присудил грант на постановку детского балета в Ростове-на-Дону

Путин выделил деньги на детский балет в Ростове-на-Дону

18 августа 2023, 11:08
Фото: Vlad Busuioc/CC BY 2.0/flickr.com
Путин присудил грант на постановку детского балета в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин присудил грант преподавателю колледжа искусств в Ростове-на-Дону Альберту Загретдинову, говорится в подписанном распоряжении.

Загретдинов является преподавателем и заведующим отделением «Искусство балета» в Ростовском колледже искусств. Грант он получил на постановку детского балета «Буратино» по мотивам сказки Толстого.

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Добавим, что гранты дают для творческих проектов по результатам конкурса, проведенного в 2022 году. Когда именно можно будет увидеть балет, пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что пособия на детей в Ростовской области будут платить даже при росте доходов семей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого выступивший против России режиссер из Ростова назвал шизофренией отмену своего балета.

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