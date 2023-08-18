Путин выделил деньги на детский балет в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Загретдинов является преподавателем и заведующим отделением «Искусство балета» в Ростовском колледже искусств. Грант он получил на постановку детского балета «Буратино» по мотивам сказки Толстого.
Добавим, что гранты дают для творческих проектов по результатам конкурса, проведенного в 2022 году. Когда именно можно будет увидеть балет, пока не раскрывается.
Ранее стало известно, что пособия на детей в Ростовской области будут платить даже при росте доходов семей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого выступивший против России режиссер из Ростова назвал шизофренией отмену своего балета.