Пьяная жительница Ростовской области во время ссоры ударила мужа ножом в живот

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В Октябрьском районе суд начнет рассматривать дело в отношении местной жительницы, едва не убившей собственного супруга. В марте этого года женщина, будучи пьяной, на кухне своего дома поссорилась с мужем. Не выдержав накала эмоций, она взяла кухонный нож и ударила им супруга в живот.
К счастью, мужчина выжил, однако получил серьезный вред здоровью.
Первое судебное заседание по делу назначено на 28 августа.
Ранее в Ростове назвали подробности о семье, где муж напал на супругу и выпал из окна.