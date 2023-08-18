Пьяная жительница Ростовской области во время ссоры ударила мужа ножом в живот

В Октябрьском районе суд начнет рассматривать дело в отношении местной жительницы, едва не убившей собственного супруга. В марте этого года женщина, будучи пьяной, на кухне своего дома поссорилась с мужем. Не выдержав накала эмоций, она взяла кухонный нож и ударила им супруга в живот.