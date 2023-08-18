rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Пьяная жительница Ростовской области во время ссоры ударила мужа ножом в живот

Пьяная жительница Ростовской области во время ссоры ударила мужа ножом в живот

18 августа 2023, 14:28
Фото: pxhere.com
Пьяная жительница Ростовской области во время ссоры ударила мужа ножом в живот
В Ростовской области местную жительницу осудят за причинение тяжкого вреда здоровью супругу, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

В Октябрьском районе суд начнет рассматривать дело в отношении местной жительницы, едва не убившей собственного супруга. В марте этого года женщина, будучи пьяной, на кухне своего дома поссорилась с мужем. Не выдержав накала эмоций, она взяла кухонный нож и ударила им супруга в живот.

К счастью, мужчина выжил, однако получил серьезный вред здоровью.

В Ростовской области женщину осудили за удар ножом сожителя
Узнать подробнее

Первое судебное заседание по делу назначено на 28 августа.

Ранее в Ростове назвали подробности о семье, где муж напал на супругу и выпал из окна.

Читайте также:
В Ростове жители спасаются от кровососущих и крыс, а жены — от мужей с ножамиРостовчане заявили о мужчине, который с ножом напал на жену и выпал с балконаВ Ростовской области женщина получила условный срок за удары зятя ножом
#Виктория Прутковская#Происшествие#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#18+#Суд в Ростовской области#Криминал в Ростовской области#Поножовщина
Подпишитесь
Что подорожает в Ростовской области после роста ключевой ставки до 12%
Сегодня, 07:38
РостГМУ резко поднял цены на обучение в 2023 году
Сегодня, 07:44
Эколог Лебедев заявил, что Ростовская область теряет реликтовые растения и пчел
Сегодня, 06:44
Жителя в Ростовской области обвинили в доведении детей до ожирения
Сегодня, 06:43
В Ростове-на-Дону потратят 2,3 миллиона рублей на обустройство могил бойцов СВО
Сегодня, 06:22
Биолог Баташев рассказал, стоит ли людям бояться дельфинов у берега Анапы
Сегодня, 07:51