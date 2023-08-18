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Published Сегодня, 13:25

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Updated Сегодня, 13:27

Работники теплохода устроили драку на борту в Таганрогском заливе

Работники теплохода устроили драку на борту в Таганрогском заливе

18 августа 2023, 13:25
Фото: pxhere.com
Работники теплохода устроили драку на борту в Таганрогском заливе
В Ростовской области на борту теплохода произошла драка между двумя сотрудниками, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Теплоход находился на стоянке в Таганрогском заливе. Во время беседы между двумя сотрудниками произошла ссора, которая переросла в драку.

Один из участников получил травмы и обратился за помощью к медикам. В дальнейшем выяснилось, что конфликт произошел на бытовой почве.

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«Сейчас назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — уточнили в управлении.

О состоянии пострадавшего пока информации нет.

Ранее в Ростове из-за шума и драки соседи решили, что в доме человека взяли в заложники. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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