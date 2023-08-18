Работники теплохода устроили драку на борту в Таганрогском заливе

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Теплоход находился на стоянке в Таганрогском заливе. Во время беседы между двумя сотрудниками произошла ссора, которая переросла в драку.
Один из участников получил травмы и обратился за помощью к медикам. В дальнейшем выяснилось, что конфликт произошел на бытовой почве.
«Сейчас назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — уточнили в управлении.
О состоянии пострадавшего пока информации нет.
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