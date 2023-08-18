Регоператор в Ростове заявил о мошенниках, действующих от его имени

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Регоператор в Ростове предупредил предпринимателей об активизации мошенников. Они звонят юридическим лицам и представляются сотрудниками компании, а затем предлагают погасить задолженность.
Некоторые предприниматели уже попались на удочку злоумышленников. Те приходили к ним в офис и предлагали решить вопрос долга на месте простым переводом денег на карту. Свою личность они подтверждали сканом паспорта в телефоне.
Регоператор предупредил, что настоящий сотрудник никогда не попросит перевести деньги на карту, а также предоставит удостоверение и оригинал паспорта.
Информацию же о задолженности предприниматели могут узнать в личном кабинете на сайте регоператора или в офисах компании.
Ранее дело завели на предпринимателя за продажу чужих участков в Ростовской области.