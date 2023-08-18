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Published Сегодня, 13:27

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Updated Сегодня, 13:29

Регоператор в Ростове заявил о мошенниках, действующих от его имени

Регоператор в Ростове заявил о мошенниках, действующих от его имени

18 августа 2023, 13:27
Фото: 1MI
Регоператор в Ростове заявил о мошенниках, действующих от его имени
Регоператор заявил, что в Ростове активизировались мошенники, которые действуют от его имени и обманывают предпринимателей, сообщение об этом распространила пресс-служба компании.

Регоператор в Ростове предупредил предпринимателей об активизации мошенников. Они звонят юридическим лицам и представляются сотрудниками компании, а затем предлагают погасить задолженность.

Некоторые предприниматели уже попались на удочку злоумышленников. Те приходили к ним в офис и предлагали решить вопрос долга на месте простым переводом денег на карту. Свою личность они подтверждали сканом паспорта в телефоне.

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Регоператор предупредил, что настоящий сотрудник никогда не попросит перевести деньги на карту, а также предоставит удостоверение и оригинал паспорта.

Информацию же о задолженности предприниматели могут узнать в личном кабинете на сайте регоператора или в офисах компании.

Ранее дело завели на предпринимателя за продажу чужих участков в Ростовской области.

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