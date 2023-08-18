РостГМУ резко поднял цены на обучение в 2023 году

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Так, в 2023 году стоимость года обучения в РостГМУ для первокурсников бакалавриата медико-профилактического дела, фармации, стоматологии и педиатрии увеличилась в среднем на 5–6%.
Стоимость обучения студентов со второго по шестой курс также выросла в среднем на 5%. А обучение в ординатуре подорожало на 8–9%. Рост цен коснулся и аспирантуры — год обучения подорожал на 5,9%.
В целом по стране наиболее ощутимо, стоимость обучения будущих врачей выросла в МГМУ им. И. М. Сеченова в Москве — сразу на 235 тысяч рублей для первого курса специальности «Лечебное дело».
По этой же специальности в Курском ГМУ стоимость выросла более чем на 20%.
По мнению председателя Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексея Демидова, рост стоимости обучения связан с экономической ситуацией в стране и проведения военной операции на территории Украины, кроме того, немаловажное влияние оказал COVID-19».
В Минздраве России уточнили, что образовательные организации вправе самостоятельно определять стоимость платных услуг и делают это «в строгом соответствии с нормативными затратами на соответствующий год». Также напомнили, что ведомство ежегодно вносит данные в мониторинг стоимости платных образовательных услуг по программам высшего образования и среднего профессионального образования Минобрнауки.
Ранее стало известно, что в Ростовской области возник дефицит врачей и учителей.