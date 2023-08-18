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РостГМУ резко поднял цены на обучение в 2023 году

РостГМУ резко поднял цены на обучение в 2023 году

18 августа 2023, 07:44
Фото: Субочева Юлия/cc by sa 4.0/wikimedia.org
РостГМУ резко поднял цены на обучение в 2023 году
Ведущие медицинские вузы России подняли цены на обучение в 2023 году, не стал исключением и Ростовский государственный медицинский университет, сообщает «Коммерсантъ».

Так, в 2023 году стоимость года обучения в РостГМУ для первокурсников бакалавриата медико-профилактического дела, фармации, стоматологии и педиатрии увеличилась в среднем на 5–6%.

Стоимость обучения студентов со второго по шестой курс также выросла в среднем на 5%. А обучение в ординатуре подорожало на 8–9%. Рост цен коснулся и аспирантуры — год обучения подорожал на 5,9%.

В целом по стране наиболее ощутимо, стоимость обучения будущих врачей выросла в МГМУ им. И. М. Сеченова в Москве — сразу на 235 тысяч рублей для первого курса специальности «Лечебное дело».

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По этой же специальности в Курском ГМУ стоимость выросла более чем на 20%.

По мнению председателя Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексея Демидова, рост стоимости обучения связан с экономической ситуацией в стране и проведения военной операции на территории Украины, кроме того, немаловажное влияние оказал COVID-19».

В Минздраве России уточнили, что образовательные организации вправе самостоятельно определять стоимость платных услуг и делают это «в строгом соответствии с нормативными затратами на соответствующий год». Также напомнили, что ведомство ежегодно вносит данные в мониторинг стоимости платных образовательных услуг по программам высшего образования и среднего профессионального образования Минобрнауки.

Ранее стало известно, что в Ростовской области возник дефицит врачей и учителей.

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