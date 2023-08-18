Ростовчане снова заявили о 40-минутном ожидании автобусов по вечерам

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
По словам горожан, на маршруте №16 после 19.30 мск остались два автобуса, которых не хватило для перевозки все желающих. Это привело в большим очередям на остановке.
«Автобус №16 ждали около 40 минут. В итоге забились в салон, как селедки. Ужас», — заявил автор публикации.
Пользователи в комментариях написали, что и в других частях города есть аналогичные проблемы. По их словам, нужно принимать меры.
«Не понимаю, не знаю уровень доходов, неужели среди этой толпы нет денег вызвать такси и не жаловаться», — написал один из местных жителей.
Другие также советовали недовольным покупать свои машины.
Ранее стало известно, что треть автобусов не выходит на линию в час-пик на Западном в Ростове.