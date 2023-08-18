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Ростовчане снова заявили о 40-минутном ожидании автобусов по вечерам

Ростовчане снова заявили о 40-минутном ожидании автобусов по вечерам

18 августа 2023, 04:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону сохраняется проблема с долгим ожиданием автобусов в вечернее время, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

По словам горожан, на маршруте №16 после 19.30 мск остались два автобуса, которых не хватило для перевозки все желающих. Это привело в большим очередям на остановке.

«Автобус №16 ждали около 40 минут. В итоге забились в салон, как селедки. Ужас», — заявил автор публикации.

Треть автобусов не выходит на линию в час-пик на Западном в Ростове
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Пользователи в комментариях написали, что и в других частях города есть аналогичные проблемы. По их словам, нужно принимать меры.

«Не понимаю, не знаю уровень доходов, неужели среди этой толпы нет денег вызвать такси и не жаловаться», — написал один из местных жителей.

Другие также советовали недовольным покупать свои машины.

Ранее стало известно, что треть автобусов не выходит на линию в час-пик на Западном в Ростове.

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