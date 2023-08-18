Ростовские волонтеры прошли обучение в рамках акции «Дорога на выборы»

Заместитель председателя Избирательной комиссии Ростовской области Александр Энтин отметил, что «законом предусмотрена возможность голосования на дому, но мы понимаем, что в Единый день голосования кто-то захочет прийти на свой избирательный участок и проголосовать вместе со всеми, увидеть друзей, знакомых, для многих это возможность пообщаться в широком кругу». Поэтому в каждом муниципальном образовании будут сформированы группы волонтеров, предположительно будет задействовано около 500 человек, которые будут сопровождать голосующих на избирательные участки.