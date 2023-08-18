Ростовские волонтеры прошли обучение в рамках акции «Дорога на выборы»

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Ее цель — обеспечить возможность маломобильным гражданам проголосовать непосредственно на своем избирательном участке.
Заместитель председателя Избирательной комиссии Ростовской области Александр Энтин отметил, что «законом предусмотрена возможность голосования на дому, но мы понимаем, что в Единый день голосования кто-то захочет прийти на свой избирательный участок и проголосовать вместе со всеми, увидеть друзей, знакомых, для многих это возможность пообщаться в широком кругу». Поэтому в каждом муниципальном образовании будут сформированы группы волонтеров, предположительно будет задействовано около 500 человек, которые будут сопровождать голосующих на избирательные участки.
18 августа в Ростове-на-Дону прошли обучение старшие волонтеры. На занятиях специалисты рассказали о психологических аспектах работы волонтеров, уделили внимание технологическимособенностям проведения акции, ведь в квалифицированной поддержке будут нуждаться в том числе инвалиды-колясочники, слабовидящие и слабослышащие граждане.
Подробности об акции возможно узнать в сообществе ВК: https://vk.com/doroganavibori2023.
Или по телефону «горячей линии»: 8-800-101-39-17. Вам расскажут, как найти свой участок и как воспользоваться помощью волонтеров.
Телефон работает ежедневно (кроме воскресенья) с 9.00 до 17.00.
В дни голосования — 8, 9 и 10 сентября, с 8.00 до 20.00.