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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Ростовские волонтеры прошли обучение в рамках акции «Дорога на выборы»

Ростовские волонтеры прошли обучение в рамках акции «Дорога на выборы»

18 августа 2023, 13:57
Фото: Избирком Ростовской области
Чтобы помочь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями принять участие в предстоящих 10 сентября выборах, на территории всей Ростовской области в этот день пройдёт традиционная акция «Дорога на выборы».

Ее цель — обеспечить возможность маломобильным гражданам проголосовать непосредственно на своем избирательном участке.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Ростовской области Александр Энтин отметил, что «законом предусмотрена возможность голосования на дому, но мы понимаем, что в Единый день голосования кто-то захочет прийти на свой избирательный участок и проголосовать вместе со всеми, увидеть друзей, знакомых, для многих это возможность пообщаться в широком кругу». Поэтому в каждом муниципальном образовании будут сформированы группы волонтеров, предположительно будет задействовано около 500 человек, которые будут сопровождать голосующих на избирательные участки.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Ростовской области Александр ЭнтинЗаместитель председателя Избирательной комиссии Ростовской области Александр Энтин
Заместитель председателя Избирательной комиссии Ростовской области Александр Энтин
Фото: Избирком Ростовской области

18 августа в Ростове-на-Дону прошли обучение старшие волонтеры. На занятиях специалисты рассказали о психологических аспектах работы волонтеров, уделили внимание технологическимособенностям проведения акции, ведь в квалифицированной поддержке будут нуждаться в том числе инвалиды-колясочники, слабовидящие и слабослышащие граждане.

Подробности об акции возможно узнать в сообществе ВК: https://vk.com/doroganavibori2023.

Фото: Избирком Ростовской области

Или по телефону «горячей линии»: 8-800-101-39-17. Вам расскажут, как найти свой участок и как воспользоваться помощью волонтеров.

Телефон работает ежедневно (кроме воскресенья) с 9.00 до 17.00.

В дни голосования — 8, 9 и 10 сентября, с 8.00 до 20.00.

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