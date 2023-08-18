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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Стоимость минимального набора продуктов выросла в Ростовскй области на 8%

Стоимость минимального набора продуктов выросла в Ростовской области на 8%

18 августа 2023, 11:25
Фото: 1MI
Стоимость минимального набора продуктов выросла в Ростовскй области на 8%
В Ростовской области в июле на 8,1% увеличилась по сравнению с декабрем 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания, сообщает Ростовстат.

Однако по сравнению с предыдущим месяцем стоимость оказалась ниже на 0,9%. Сейчас она составляет 5,6 тысячи рублей.

Добавим, что среди регионов ЮФО это соответствует четвертому месту. Самый большой показатель на Кубани — 6,1 тысячи рублей, далее идут Севастополь и Крым.

Что подорожает в Ростовской области после роста ключевой ставки до 12%
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По последних позициях идут Волгоградская область, Адыгея и Калмыкия. В целом по России стоимость достигает шести тысяч рублей. Она выросла на 9% с конца прошлого года.

Ранее стало известно, что подорожает в Ростовской области после роста ключевой ставки до 12%. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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