Стоимость минимального набора продуктов выросла в Ростовской области на 8%

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Однако по сравнению с предыдущим месяцем стоимость оказалась ниже на 0,9%. Сейчас она составляет 5,6 тысячи рублей.
Добавим, что среди регионов ЮФО это соответствует четвертому месту. Самый большой показатель на Кубани — 6,1 тысячи рублей, далее идут Севастополь и Крым.
По последних позициях идут Волгоградская область, Адыгея и Калмыкия. В целом по России стоимость достигает шести тысяч рублей. Она выросла на 9% с конца прошлого года.
Ранее стало известно, что подорожает в Ростовской области после роста ключевой ставки до 12%. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.