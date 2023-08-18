Страшную жару пообещали жителям Ростовской области на выходных

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
В пятницу температура составит 31 градус и будет облачно, порывы ветра достигнут трех метров в секунду. В субботу потеплеет до 35 градусов, в воскресенье — 37 градусов, осадков не ожидается.
Со следующей недели прогнозируют небольшое похолодание и температура может опуститься до 34 градусов. Вместе с этим сохранится облачная погода.
Добавим, что к следующему четвергу, 24 августа, столбики термометров будут показывать 31 градус. Ветер может усилиться до четырех метров в секунду.
Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.