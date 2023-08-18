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Published Сегодня, 05:49

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Страшную жару пообещали жителям Ростовской области на выходных

Страшную жару пообещали жителям Ростовской области на выходных

18 августа 2023, 05:49
Фото: 1MI
В Ростовской области на предстоящих выходных, 19 и 20 августа, будет очень жаркая погода, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу температура составит 31 градус и будет облачно, порывы ветра достигнут трех метров в секунду. В субботу потеплеет до 35 градусов, в воскресенье — 37 градусов, осадков не ожидается.

Со следующей недели прогнозируют небольшое похолодание и температура может опуститься до 34 градусов. Вместе с этим сохранится облачная погода.

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Добавим, что к следующему четвергу, 24 августа, столбики термометров будут показывать 31 градус. Ветер может усилиться до четырех метров в секунду.

Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Жара#Погода#Гидрометцентр#Температура#Ветер#Осадки#Похолодание#Термометры#Арбузы#Холод#Ливень
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