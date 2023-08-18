Суд запретил жительнице Ростовской области увеличивать губы

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Самозанятая жительница Шахт арендовала помещение в салоне красоты и начала оказывать услуги маникюра-педикюра и эстетической косметологии. В том числе к ней приходили на чистку лица, окраску бровей и ресниц, пилинг. По желанию, клиентки могли увеличить себе губы.
Жительница Шахт предоставила в прокуратуру сертификаты о пройденном обучении и диплом медицинского вуза, что является фельдшером. Однако проведенная проверка показала, что этот диплом ей не выдавали и медицинского образования у нее нет.
«Женщине можно продолжать деятельность только в том случае, если она зарегистрируется в качестве предпринимателя и получит специальную лицензию. Сейчас у нее этого нет», — сказано в сообщении.
В результате суд запретил ей оказывать услуги, пока не будут выполнены все условия. На заседание жительница Шахт не пришла.
Ранее косметолог предупредила ростовчанок об опасности домашнего пилинга лица.