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Published Сегодня, 08:53

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Updated Сегодня, 09:07

Суд запретил жительнице Ростовской области увеличивать губы

Суд запретил жительнице Ростовской области увеличивать губы

18 августа 2023, 08:53
Фото: CALChux/сс by/flickr.com
Суд запретил жительнице Ростовской области увеличивать губы
В Ростовской области суд запретил местной жительнице проводить клиентам косметологические процедуры, в том числе по увеличению губ, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Самозанятая жительница Шахт арендовала помещение в салоне красоты и начала оказывать услуги маникюра-педикюра и эстетической косметологии. В том числе к ней приходили на чистку лица, окраску бровей и ресниц, пилинг. По желанию, клиентки могли увеличить себе губы.

Жительница Шахт предоставила в прокуратуру сертификаты о пройденном обучении и диплом медицинского вуза, что является фельдшером. Однако проведенная проверка показала, что этот диплом ей не выдавали и медицинского образования у нее нет.

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«Женщине можно продолжать деятельность только в том случае, если она зарегистрируется в качестве предпринимателя и получит специальную лицензию. Сейчас у нее этого нет», — сказано в сообщении.

В результате суд запретил ей оказывать услуги, пока не будут выполнены все условия. На заседание жительница Шахт не пришла.

Ранее косметолог предупредила ростовчанок об опасности домашнего пилинга лица.

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