«Тракторы с искусственным интеллектом»: что даст Ростову новый завод

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Август стал финишной прямой для нового строящегося в Ростове тракторного завода. Напомним, проектирование строительства предприятия в нашем городе началось еще в 2021 году. Непосредственно строительные работы начались осенью того же года.
Общая площадь завода составляет 60 тысяч квадратных метров, а всей застройки — 145 тысяч квадратных метров. Работу предприятия будет обеспечивать свыше 1100 сотрудников.
Спустя почти два года основные строительные работы завершены: залито 57 тысяч квадратных метров промышленных полов, на отдельных участках начат монтаж оборудования и отделка служебных помещений. На этапе сборки находятся малая окрасочная линия, главный сборочный конвейер, грузоподъемные механизмы, боксы по устранению дефектов и участок для испытаний новых моделей.
Оборудование для будущего завода уже начало поступать на склады, несмотря на то что строительство еще не завершено.
Большая часть оборудования, заметили в руководстве Ростсельмаша, отечественного производства. Недостающие комплектующие будут поставляться из дружественных стран.
Первое тестирование технологического цикла завода состоится в ноябре. На новом детище «Ростсельмаша» сварят, окрасят и соберут первые машины. Как отмечает Андрей Рябов на опытно-промышленном режиме завод будет готовиться к работе в полной нагрузке, чтобы в дальнейшем выпускать до 15-18 тракторов в смену.
Новый тракторный завод позиционирует себя как предприятие полного цикла. При этом линейка выпускаемой продукции расширится. На головном предприятии пока не распространяются об особенностях новых моделей тракторов, но они точно будут выпущены вскоре после открытия завода.
При этом некоторые модели тракторов будут оснащены специальной электронной системой, которая позволит управлять машиной в автоматическом режиме. Она будет контролировать давление в шинах и помогать трактористу в управлении.
«На всех этапах производства будут внедрены передовые технологии и оборудование. Например, оборудование со встроенным контролем качества, которое сведет к минимуму человеческий фактор и позволит отслеживать изготовление каждого этапа или камеры инфракрасной сушки на малярном участке. Организацией сборочного производства от подачи комплектующих до контроля качества будет управлять интеллектуальная система, а роботизированная конвейерная система обеспечит выполнение заложенного такта производства», — рассказал об особенностях технологического оснащения завода руководитель проекта НЗП Ростсельмаш Владислав Хажиев.
Как рассказал Директор департамента маркетинга ГК Ростсельмаш Андрей Рябов, новый завод будет производить как легкие, так и тяжелые тракторы мощностью от 170 до 600 лошадиных сил. Всего за год новый завод будет выпускать до 5000 машин. Также на площади предприятия будут собирать дорожно-строительную технику: телескопические и фронтальные погрузчики, гусеничные экскаваторы.
Предполагается, что новый тракторный завод будет вторым по производственной мощности предприятием в стране после подобного завода в Санкт-Петербурге.
В Ростсельмаше отметили, что регион богат плодородными землями. Кроме того, такое расположение значительно упростит логистические процессы. Ведь, по словам Андрея Рябова, будущими потребителями продукции могут стать новоприсоединенные регионы ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, а также Казахстан.
Директор департамента маркетинга также отметил, что на фоне экономического кризиса появился потенциал для усиления российских производителей.
«Для нас Россия — это очень крупный рынок. Плюс мы планируем расширение экспорта», — сказал Рябов.
Ранее RostovGazeta писала о том, что стали известны подробности крупного пожара на заводе Ростсельмаш в Ростове 11 июня.