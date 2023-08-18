«Тракторы с искусственным интеллектом»: что даст Ростову новый завод

Как рассказал Директор департамента маркетинга ГК Ростсельмаш Андрей Рябов, новый завод будет производить как легкие, так и тяжелые тракторы мощностью от 170 до 600 лошадиных сил. Всего за год новый завод будет выпускать до 5000 машин. Также на площади предприятия будут собирать дорожно-строительную технику: телескопические и фронтальные погрузчики, гусеничные экскаваторы.