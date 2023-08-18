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Уголовное дело прекратили об утонувшей во время ливня девочке в Ростове-на-Дону

Уголовное дело прекратили об утонувшей во время ливня девочке в Ростове-на-Дону

18 августа 2023, 09:32
Фото: donland.ru
Уголовное дело прекратили об утонувшей во время ливня девочке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону прекратили уголовное дело, связанное с гибелью 14-летней девушки во время дождя, сообщили корреспонденту RostovGazeta в Объединенной пресс-службе судов.

Напомним, сама трагедия произошла в Ростове 30 июня 2016 года, когда во время ливня 14-летнюю девушку затянуло потоками воды под машину. Она не смогла выбраться и погибла.

После этого возбудили уголовное дело, а обвиняемым стал бывший заместитель главы администрации Ростова Сергей Кузнецов. Ему вменяли то, что он не ввел режим повышенной готовности и не предпринял ничего, чтобы избежать затопления.

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Все материалы передали в суд, который теперь поставил точку в этом вопросе.

«Ленинским районным судом Ростова-на-Дону вынесено постановление, на основании которого прекращено уголовное дело в отношении Кузнецова, обвиняемого в совершении преступления. Причиной является истечение сроков давности уголовного преследования», — прокомментировали в пресс-службе.

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