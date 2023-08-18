Уже третий очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области с начала августа

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Новый случай африканской чумы свиней выявили в Ростовской области. На этот раз его очаг обнаружили на территории Кривянского охотничьего угодья Октябрьского района. С начала августа это уже третий случай выявления чумы свиней.
Установить его удалось после исследования патологического материала, отобранного от трупов диких кабанов. Для ликвидации чумы свиней эксперты уже начали проводить необходимые ветеринарные мероприятия.
Для человека это заболевание не опасно. Однако оно несет большую угрозу для животноводства, так как в острой фазе может убить до 100% заболевших животных.
Напомним, ранее очаги африканской чумы свиней нашли в Усть-Донецком и Кагальницком районах Ростовской области.