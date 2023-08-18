rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

В Ростовской области выявили уже третий очаг африканской чумы свиней

Уже третий очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области с начала августа

18 августа 2023, 15:53
Фото: Midjourney
В Ростовской области выявили уже третий очаг африканской чумы свиней
В Ростовской области выявили уже третий очаг африканской чумы свиней, рассказали в Россельхознадзоре региона.

Новый случай африканской чумы свиней выявили в Ростовской области. На этот раз его очаг обнаружили на территории Кривянского охотничьего угодья Октябрьского района. С начала августа это уже третий случай выявления чумы свиней.

Установить его удалось после исследования патологического материала, отобранного от трупов диких кабанов. Для ликвидации чумы свиней эксперты уже начали проводить необходимые ветеринарные мероприятия.

В части Ростовской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
Узнать подробнее

Для человека это заболевание не опасно. Однако оно несет большую угрозу для животноводства, так как в острой фазе может убить до 100% заболевших животных.

Напомним, ранее очаги африканской чумы свиней нашли в Усть-Донецком и Кагальницком районах Ростовской области.

Читайте также:
В Ростовской области в августе выявили еще один очаг африканской чумы свинейОчаг африканской чумы свиней зафиксирован в Ростовской областиВ части Ростовской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Африканская чума свиней в Ростовской области#Россельхознадзор Ростовской области#Животные в Ростовской области#Домашние животные#Гибель животных в Ростовской области
Подпишитесь
В Ростове водителей автобусов ищут в Киргизии, а местные жители находят слитки золота
Сегодня, 16:10
Обвиняемый по делу о гибели девочки во время дождя в Ростове пожаловался на работу
Сегодня, 14:40
Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-Дону
Сегодня, 13:26
Бастрыкину доложат о расследовании дела о гибели в ливневке учительницы из Ростова
Сегодня, 12:45
В ЖК «Измаильский экоквартал» начались финальные продажи
Сегодня, 15:51