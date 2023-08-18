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В переулке Согласия в центре Ростова-на-Дону введут одностороннее движение

В переулке Согласия в центре Ростова-на-Дону введут одностороннее движение

18 августа 2023, 05:18
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону движение автомобилей в переулке Согласия станет односторонним, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Это стало известно во время личного приема граждан, где горожане рассказали о проблемах на этой улице. Из-за припаркованных машин затруднен разъезд встречного транспорта от Доломановского до Халтуринского.

«Для решения проблемы сделаем на этом участке одностороннее движение. Речь идет о восточном направлении», — рассказал Алексей Логвиненко.

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Он добавил, что новую схему движения запустят до конца октября. На этом участке появятся соответствующие знаки для водителей.

Ранее стало известно, что проезд транспорта ограничат на Западном в Ростове с 21 августа.

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