В переулке Согласия в центре Ростова-на-Дону введут одностороннее движение

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Это стало известно во время личного приема граждан, где горожане рассказали о проблемах на этой улице. Из-за припаркованных машин затруднен разъезд встречного транспорта от Доломановского до Халтуринского.
«Для решения проблемы сделаем на этом участке одностороннее движение. Речь идет о восточном направлении», — рассказал Алексей Логвиненко.
Он добавил, что новую схему движения запустят до конца октября. На этом участке появятся соответствующие знаки для водителей.
Ранее стало известно, что проезд транспорта ограничат на Западном в Ростове с 21 августа.