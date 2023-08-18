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В Ростове-на-Дону потратят 2,3 миллиона рублей на обустройство могил бойцов СВО

В Ростове-на-Дону потратят 2,3 миллиона рублей на обустройство могил бойцов СВО

18 августа 2023, 06:22
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону потратят 2,3 миллиона рублей на обустройство могил бойцов СВО
В Ростове-на-Дону объявили аукцион по выбору подрядчика, который займется обустройством мест захоронения участников СВО, говорится на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает Служба городских кладбищ, начальная стоимость контракта составляет 2,3 миллиона рублей. Речь идет об обустройстве территории на кладбище «Ростовское».

Победитель аукциона станет известен 25 августа. Сотрудникам нужно будет проводить уборку территории и вывозить отходы.

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«После окончания выполнения работ исполнитель обязан оставить чистой территорию, мусор и прочие отходы производства обязан утилизировать самостоятельно путем вывоза на место размещения/захоронения отходов;», — говорится в техническом задании.

Работы нужно будет выполнять до 30 ноября 2023 года.

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