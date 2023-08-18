В Ростове-на-Дону потратят 2,3 миллиона рублей на обустройство могил бойцов СВО

Победитель аукциона станет известен 25 августа. Сотрудникам нужно будет проводить уборку территории и вывозить отходы.

Заказчиком выступает Служба городских кладбищ, начальная стоимость контракта составляет 2,3 миллиона рублей. Речь идет об обустройстве территории на кладбище «Ростовское».

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Работы нужно будет выполнять до 30 ноября 2023 года.

«После окончания выполнения работ исполнитель обязан оставить чистой территорию, мусор и прочие отходы производства обязан утилизировать самостоятельно путем вывоза на место размещения/захоронения отходов;», — говорится в техническом задании.

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