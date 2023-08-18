В Ростове-на-Дону в честь юбилея атамана Платова пройдет фестиваль «Первый на Дону»

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Фестиваль состоится 26 август с 10.00 до 14.00 в парке имени Горького, где будут доступны пять интерактивных зон, которые расскажут о различных периодах жизни атамана.
В первой зоне, под названием «Детство», каждый участник сможет поучаствовать в традиционных играх и развлечениях казаков.
Во второй зоне, «Народные промыслы», будут проводиться мастер-классы, где дети научатся создавать соломенные игрушки, плести пояса на дощечках, а также попробуют свои силы в ткацком и кузнечном искусстве.
В третьей зоне, «Народные гуляния», проведут концерт областных народных коллективов. Школьники смогут принять участие в традиционных обрядах донских казаков.
Четвертая зона, «Изба мудрости», предложит мини-лекции о традициях и обычаях предков, которые помогут лучше понять историю донских казаков.
В пятой зоне, «Казаки в сражениях», будет организован интерактивный лагерь с выставкой коллекционных мушкетов, ружей и сабель.
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