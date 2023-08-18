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В Ростове-на-Дону в честь юбилея атамана Платова пройдет фестиваль «Первый на Дону»

В Ростове-на-Дону в честь юбилея атамана Платова пройдет фестиваль «Первый на Дону»

18 августа 2023, 07:11
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону в честь юбилея атамана Платова пройдет фестиваль «Первый на Дону»
В Ростове-на-Дону организуют фестиваль «Первый на Дону», который посвятят 270-летию со дня рождения атамана Матвея Платова, сообщили в правительстве региона.

Фестиваль состоится 26 август с 10.00 до 14.00 в парке имени Горького, где будут доступны пять интерактивных зон, которые расскажут о различных периодах жизни атамана.

В первой зоне, под названием «Детство», каждый участник сможет поучаствовать в традиционных играх и развлечениях казаков.

Во второй зоне, «Народные промыслы», будут проводиться мастер-классы, где дети научатся создавать соломенные игрушки, плести пояса на дощечках, а также попробуют свои силы в ткацком и кузнечном искусстве.

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В третьей зоне, «Народные гуляния», проведут концерт областных народных коллективов. Школьники смогут принять участие в традиционных обрядах донских казаков.

Четвертая зона, «Изба мудрости», предложит мини-лекции о традициях и обычаях предков, которые помогут лучше понять историю донских казаков.

В пятой зоне, «Казаки в сражениях», будет организован интерактивный лагерь с выставкой коллекционных мушкетов, ружей и сабель.

Ранее власти Ростова рассказали о мероприятиях в честь Дня флага России 22 августа.

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