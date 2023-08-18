В Ростове водителей автобусов ищут в Киргизии, а местные жители находят слитки золота

Сообщается, что ранее молодой человек уже был судим. Преступление он совершил во время прогулки. На крыльце одного и домов он увидел свет и решил, что хозяева отсутствуют. Тогда он пробрался во двор, нашел ключи от авто и спустился в гараж. Там находилась иномарка, где вор нашел часы, слиток золота и 3,5 миллиона рублей. Все это преступник забрал и скрылся.