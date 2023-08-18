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Published Сегодня, 16:10

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Updated Сегодня, 16:12

В Ростове водителей автобусов ищут в Киргизии, а местные жители находят слитки золота

В Ростове водителей автобусов ищут в Киргизии, а местные жители находят слитки золота

18 августа 2023, 16:10
Фото: Ceyhun Kavakci/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Ростове водителей автобусов ищут в Киргизии, а местные жители находят слитки золота
Власти Ростова решили трудоустраивать водителями автобусов мигрантов из Киргизии, тем временем местный житель нашел слиток золота в чужой машине, а на могилы для участников СВО потратят 2,3 миллиона рублей.

Поиск водителей

В администрации Ростова заявили, что мигрантов из Киргизии будут нанимать водителями автобусов в городе. Так власти смогут покрыть дефицит кадров в сфере общественного транспорта.

Сообщается, что накануне глава Департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня встретился с замруководителя Представительства Минтруда Киргизии в России Майрамом Мамбутови. Они обсудили привлечение и трудоустройство жителей республики для работы водителями общественного транспорта в Ростове. Шкабарня рассказал киргизскому коллеге о перспективах работы и социальных гарантиях, предоставляемые водителям.

Представители киргизской стороны заявили, что заинтересованы в сотрудничестве и подписали с властями Ростова соответствующее соглашение.

Водить автобусы в Ростове привлекут жителей Киргизии
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Представители киргизской стороны заявили, что заинтересованы в сотрудничестве и подписали с властями Ростова соответствующее соглашение.Представители киргизской стороны заявили, что заинтересованы в сотрудничестве и подписали с властями Ростова соответствующее соглашение.
Представители киргизской стороны заявили, что заинтересованы в сотрудничестве и подписали с властями Ростова соответствующее соглашение.
Фото: rostov-gorod.ru

Машина с сюрпризом

В МВД Ростовской области рассказали о задержании 23-летнего жителя станицы Советской. Он украл из чужой машины золотой слиток и дорогие часы.

Сообщается, что ранее молодой человек уже был судим. Преступление он совершил во время прогулки. На крыльце одного и домов он увидел свет и решил, что хозяева отсутствуют. Тогда он пробрался во двор, нашел ключи от авто и спустился в гараж. Там находилась иномарка, где вор нашел часы, слиток золота и 3,5 миллиона рублей. Все это преступник забрал и скрылся.

Позже все украденное молодой человек продал, а деньги потратил. Сейчас он арестован. Расследование уголовного дела продолжается.

Житель Ростовской области нашел в машине слиток золота
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Траты на обустройство могил

На сайте государственных закупок появилась информация об аукционе по выбору подрядчика, который займется обустройством мест захоронения участников спецоперации. Заказчиком выступает Служба городских кладбищ. Начальная стоимость контракта для подрядчика составляет 2,3 миллиона рублей.

На сайте государственных закупок появилась информация об аукционе по выбору подрядчика, который займется обустройством мест захоронения участников спецоперации.На сайте государственных закупок появилась информация об аукционе по выбору подрядчика, который займется обустройством мест захоронения участников спецоперации.
На сайте государственных закупок появилась информация об аукционе по выбору подрядчика, который займется обустройством мест захоронения участников спецоперации.
Фото: 1MI

Известно, что обустраивать захоронения будут на территории кладбища «Ростовское». Подрядчику предстоит проводить там уборку территории и вывоз мусора. Работы нужно будет выполнять до 30 ноября 2023 года.

Победитель аукциона станет известен уже 25 августа.

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