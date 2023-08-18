В Ростовской области двое жителей избили и ограбили пенсионера МВД

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Суд в Ростовской области вынес приговор Эльмару Рустамову и Харыну Маммадову. Их признали виновными в нападении и ограблении по предварительному сговору.
Преступление они совершили вместе с неустановленным сообщником 13 ноября 2021 года. Тогда они подобрали на улице Береговой в Ростове одинокого мужчину. Они пообещали подбросить его домой в Мясниковский район.
Когда Рустамов, Маммадов, их сообщник и мужчина добрались до места прибытия, в адрес пассажира посыпались угрозы. Злоумышленники потребовали его отдать все ценные вещи. Когда тот отказался, Рустамов и сообщник жестоко избили его, пока Маммадов ждал в машине. У пострадавшего преступники украли пенсионное удостоверение сотрудника МВД, банковскую карту, деньги, наручные часы и мобильный телефон. Сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.
На суде Маммадов и Рустамов вину не признали. Суд приговорил Рустамова к четырем с половиной годам лишения свободы. Маммадов же проведет в колонии три года.
Ранее в Таганроге задержали рецидивистов, укравших у пенсионера барсетку с деньгами.