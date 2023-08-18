В Ростовской области двое жителей избили и ограбили пенсионера МВД

Когда Рустамов, Маммадов, их сообщник и мужчина добрались до места прибытия, в адрес пассажира посыпались угрозы. Злоумышленники потребовали его отдать все ценные вещи. Когда тот отказался, Рустамов и сообщник жестоко избили его, пока Маммадов ждал в машине. У пострадавшего преступники украли пенсионное удостоверение сотрудника МВД, банковскую карту, деньги, наручные часы и мобильный телефон. Сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.