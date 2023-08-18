В ЖК «Измаильский экоквартал» начались финальные продажи

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Для будущих обладателей квартиры в комплексе, который занимает первое место среди новостроек бизнес-класса Ростовской области в рейтинге портала ЕРЗ.РФ по потребительским качествам, подготовлены специальные предложения — парковочное место в подарок, сертификат на мебель и скидки до 500 тыс. рублей.
Строительство третьей очереди ЖК «Измаильский экоквартал» вышло на финишную прямую. Всего в комплексе осталось 15 квартир площадью от 77 до 120 кв.метров. Ключи от квартир собственникам вручат уже осенью этого года. Для будущих обладателей квартир подготовлены специальные предложения и выгодные бонусы.
ГК «Альянс» дает возможность получить выгоду более 1 млн рублей на подземный паркинг и не беспокоиться о безопасности своего автомобиля. Предложение актуально при покупке трехкомнатной квартиры площадью 84 кв.метров.
Подземный паркинг ЖК «Измаильский экоквартал» оснащен удобным въездом, автоматическими воротами, круглосуточным наблюдением и лифтом из жилой зоны прямо к машине. Для доступа естественного света и комфортного пребывания на территории паркинга высажены 9-метровые платаны. А панорамное остекление вокруг деревьев защитит автомобили в условиях непогоды.
Еще одним приятным бонусом — подарочным сертификатом на мебель — можно воспользоваться при покупке трехкомнатной квартиры площадью 120 кв. метров. Это предложение поможет собственникам создать стильную и уютную обстановку в новой квартире, сэкономить значительные средства на покупке всего необходимого для переезда и обустройства жилья.
Скидка в размере до 500 тыс. рублей при покупке квартиры позволит направить сэкономленные средства на ремонт, чтобы ускорить переезд. В акции участвуют квартиры с разнообразными планировочными решениями на втором и третьем этажах.
Все квартиры ЖК «Измаильский экоквартал» сдаются с индивидуальным отоплением и черновой отделкой, которая включает шумоизоляцию и стяжку пола, а также теплоэффективную штукатурку холодных стен.
ЖК «Измаильский экоквартал» состоит из девяти подъездов высотой от 10 до 14 этажей на 416 квартир. На каждом этаже расположено от двух до пяти квартир. Жилой комплекс отличают трехметровыми потолками и панорамным остеклением, которое наполняет пространство воздухом и светом. На территории комплекса расположены игровые площадки для детей разного возраста, места для отдыха и спорта, а также фонтан. Ландшафтный дизайн выполнен с учетом смены сезонов, чтобы собственники наслаждались зеленым двором круглый год.
Узнать подробнее про специальные предложения, а также получить персональный расчет квартиры под запрос можно в офисе продаж по телефону: 8-863-204-62-04.
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