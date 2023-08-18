В ЖК «Измаильский экоквартал» начались финальные продажи

ЖК «Измаильский экоквартал» состоит из девяти подъездов высотой от 10 до 14 этажей на 416 квартир. На каждом этаже расположено от двух до пяти квартир. Жилой комплекс отличают трехметровыми потолками и панорамным остеклением, которое наполняет пространство воздухом и светом. На территории комплекса расположены игровые площадки для детей разного возраста, места для отдыха и спорта, а также фонтан. Ландшафтный дизайн выполнен с учетом смены сезонов, чтобы собственники наслаждались зеленым двором круглый год.