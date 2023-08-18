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В ЖК «Измаильский экоквартал» начались финальные продажи

В ЖК «Измаильский экоквартал» начались финальные продажи

18 августа 2023, 15:51
Фото: СЗ «Альянс»
Группа компаний «Альянс» объявила о старте финальных продаж последних квартир в жилом комплексе «Измаильский экоквартал».

Для будущих обладателей квартиры в комплексе, который занимает первое место среди новостроек бизнес-класса Ростовской области в рейтинге портала ЕРЗ.РФ по потребительским качествам, подготовлены специальные предложения — парковочное место в подарок, сертификат на мебель и скидки до 500 тыс. рублей.

Строительство третьей очереди ЖК «Измаильский экоквартал» вышло на финишную прямую. Всего в комплексе осталось 15 квартир площадью от 77 до 120 кв.метров. Ключи от квартир собственникам вручат уже осенью этого года. Для будущих обладателей квартир подготовлены специальные предложения и выгодные бонусы.

Парковочное место в подарок

ГК «Альянс» дает возможность получить выгоду более 1 млн рублей на подземный паркинг и не беспокоиться о безопасности своего автомобиля. Предложение актуально при покупке трехкомнатной квартиры площадью 84 кв.метров.

Фото: СЗ «Альянс»

Подземный паркинг ЖК «Измаильский экоквартал» оснащен удобным въездом, автоматическими воротами, круглосуточным наблюдением и лифтом из жилой зоны прямо к машине. Для доступа естественного света и комфортного пребывания на территории паркинга высажены 9-метровые платаны. А панорамное остекление вокруг деревьев защитит автомобили в условиях непогоды.

Фото: СЗ «Альянс»

Сертификат на мебель

Еще одним приятным бонусом — подарочным сертификатом на мебель — можно воспользоваться при покупке трехкомнатной квартиры площадью 120 кв. метров. Это предложение поможет собственникам создать стильную и уютную обстановку в новой квартире, сэкономить значительные средства на покупке всего необходимого для переезда и обустройства жилья.

Фото: СЗ «Альянс»

Скидки до 500 тыс. рублей

Скидка в размере до 500 тыс. рублей при покупке квартиры позволит направить сэкономленные средства на ремонт, чтобы ускорить переезд. В акции участвуют квартиры с разнообразными планировочными решениями на втором и третьем этажах.

Все квартиры ЖК «Измаильский экоквартал» сдаются с индивидуальным отоплением и черновой отделкой, которая включает шумоизоляцию и стяжку пола, а также теплоэффективную штукатурку холодных стен.

Фото: СЗ «Альянс»

ЖК «Измаильский экоквартал» состоит из девяти подъездов высотой от 10 до 14 этажей на 416 квартир. На каждом этаже расположено от двух до пяти квартир. Жилой комплекс отличают трехметровыми потолками и панорамным остеклением, которое наполняет пространство воздухом и светом. На территории комплекса расположены игровые площадки для детей разного возраста, места для отдыха и спорта, а также фонтан. Ландшафтный дизайн выполнен с учетом смены сезонов, чтобы собственники наслаждались зеленым двором круглый год.

Узнать подробнее про специальные предложения, а также получить персональный расчет квартиры под запрос можно в офисе продаж по телефону: 8-863-204-62-04.

Реклама. СЗ «Альянс»

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