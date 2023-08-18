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Водить автобусы в Ростове привлекут жителей Киргизии

Водить автобусы в Ростове привлекут жителей Киргизии

18 августа 2023, 12:31
Фото: Ceyhun Kavakci/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Водить автобусы в Ростове привлекут жителей Киргизии

Власти Ростова привлекут мигрантов из Киргизии к работе водителями автобусов

Мигрантов из Киргизии будут нанимать водителями автобусов в Ростове, сообщили в администрации города.

Глава Департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня провел рабочую встречу с замруководителя Представительства Минтруда Киргизии в России Майрамом Мамбутови.

Чиновники обсуждали привлечение и трудоустройство жителей республики для работы водителями общественного транспорта в городе. Шкабарня рассказал коллеге о перспективах работы и соцгарантиях, предоставляемые водителям.

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Представители Киргизии выразили заинтересованность в сотрудничестве и подписали с ростовскими властями соответствующее соглашение.

Ранее сообщалось, что льготную ипотеку для молодых водителей городских автобусов могут ввести в Ростовской области.

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