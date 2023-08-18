Водить автобусы в Ростове привлекут жителей Киргизии

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Глава Департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня провел рабочую встречу с замруководителя Представительства Минтруда Киргизии в России Майрамом Мамбутови.
Чиновники обсуждали привлечение и трудоустройство жителей республики для работы водителями общественного транспорта в городе. Шкабарня рассказал коллеге о перспективах работы и соцгарантиях, предоставляемые водителям.
Представители Киргизии выразили заинтересованность в сотрудничестве и подписали с ростовскими властями соответствующее соглашение.
Ранее сообщалось, что льготную ипотеку для молодых водителей городских автобусов могут ввести в Ростовской области.