Водитель в Ростове-на-Дону уничтожил деревья на Шолохова

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Неизвестный водитель проехал на автомобиле по газону разворотного кольца «Новочеркасский въезд» на проспекте Шолохова. В результате были уничтожены зеленые насаждения.
Всего пострадали девять растений: два кустарника барбариса, кустарник можжевельника и горной сосны, две ели и три церциса. Общая стоимость ущерба составляет 60 тысяч рублей.
Уже написало заявление в полицию, чтобы установить личность того, кто это сделал. Его планируется привлечь к ответственности.
«Эта работа будет проводиться на постоянной основе, так как необходимо донести до каждого ростовчанина, что состояние окружающей нас среды зависит от каждого из нас», — уточнили в городской администрации.
Ранее в Ростове ветви дерева рухнули на припаркованные автомобили 12 августа.