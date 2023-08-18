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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:26

Водитель в Ростове-на-Дону уничтожил деревья на Шолохова

Водитель в Ростове-на-Дону уничтожил деревья на Шолохова

18 августа 2023, 07:24
Фото: 1MI
Водитель в Ростове-на-Дону уничтожил деревья на Шолохова
В Ростове-на-Дону водитель автомобиля заехал на газон и повредил растения, сообщили в городской администрации.

Неизвестный водитель проехал на автомобиле по газону разворотного кольца «Новочеркасский въезд» на проспекте Шолохова. В результате были уничтожены зеленые насаждения.

Всего пострадали девять растений: два кустарника барбариса, кустарник можжевельника и горной сосны, две ели и три церциса. Общая стоимость ущерба составляет 60 тысяч рублей.

В Ростове ветви дерева рухнули на припаркованные автомобили 12 августа
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Уже написало заявление в полицию, чтобы установить личность того, кто это сделал. Его планируется привлечь к ответственности.Уже написало заявление в полицию, чтобы установить личность того, кто это сделал. Его планируется привлечь к ответственности.
Уже написало заявление в полицию, чтобы установить личность того, кто это сделал. Его планируется привлечь к ответственности.
Фото: rostov-gorod.ru
Всего пострадали девять растенийВсего пострадали девять растений
Всего пострадали девять растений
Фото: rostov-gorod.ru

Уже написало заявление в полицию, чтобы установить личность того, кто это сделал. Его планируется привлечь к ответственности.

«Эта работа будет проводиться на постоянной основе, так как необходимо донести до каждого ростовчанина, что состояние окружающей нас среды зависит от каждого из нас», — уточнили в городской администрации.

Ранее в Ростове ветви дерева рухнули на припаркованные автомобили 12 августа.

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