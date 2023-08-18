Житель Оренбурга погиб под колесами поезда в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Происшествие случилось 17 августа на перегоне «Миллерово-Тарасовка», где погиб 59-летний житель Оренбурга. Причиной стало нарушений правил безопасности.
«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в управлении.
Об обстоятельствах гибели пешехода информации пока нет. Местным жителям напомнили, что переходить пути можно только по специальному переходу.
Ранее пожилая женщина погибла под колесами пассажирского поезда в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.