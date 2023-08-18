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Житель Оренбурга погиб под колесами поезда в Ростовской области

Житель Оренбурга погиб под колесами поезда в Ростовской области

18 августа 2023, 12:18
Фото: 1MI
Житель Оренбурга погиб под колесами поезда в Ростовской области
В Ростовской области поезд насмерть сбил мужчину, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось 17 августа на перегоне «Миллерово-Тарасовка», где погиб 59-летний житель Оренбурга. Причиной стало нарушений правил безопасности.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в управлении.

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Об обстоятельствах гибели пешехода информации пока нет. Местным жителям напомнили, что переходить пути можно только по специальному переходу.

Ранее пожилая женщина погибла под колесами пассажирского поезда в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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