Житель Ростовской области нашел в машине слиток золота

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Подозреваемым оказался 23-летний житель станицы Советской, который ранее уже несколько раз был судим, но это его не остановило и он решил снова совершить преступление.
Прогуливаясь вечером, он заметил, что на крыльце одного из домов горит свет, и решил, что хозяева отсутствуют. Тогда он пробрался внутрь, где обнаружил ключи от автомобиля и спустился в гараж. Там ему удалось найти иномарку, в которой лежали дорогостоящие часы, слиток золота и 3,5 миллиона рублей. После этого фигурант забрал эти вещи и скрылся с места преступления.
Оперативники выяснили, что подозреваемый продал похищенное и потратил все деньги на себя. Размер ущерба составил шесть миллионов рублей.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, а фигуранта арестовали.
Ранее в Таганроге задержали рецидивистов, укравших у пенсионера барсетку с деньгами.