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Житель Ростовской области нашел в машине слиток золота

Житель Ростовской области нашел в машине слиток золота

18 августа 2023, 09:49
Фото: Szaaman/cc0/wikimedia.org
Житель Ростовской области нашел в машине слиток золота
В Ростовской области задержали местного жителя, который в чужой машине нашел золото и дорогие часы, сообщили в региональном УМВД.

Подозреваемым оказался 23-летний житель станицы Советской, который ранее уже несколько раз был судим, но это его не остановило и он решил снова совершить преступление.

Прогуливаясь вечером, он заметил, что на крыльце одного из домов горит свет, и решил, что хозяева отсутствуют. Тогда он пробрался внутрь, где обнаружил ключи от автомобиля и спустился в гараж. Там ему удалось найти иномарку, в которой лежали дорогостоящие часы, слиток золота и 3,5 миллиона рублей. После этого фигурант забрал эти вещи и скрылся с места преступления.

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Оперативники выяснили, что подозреваемый продал похищенное и потратил все деньги на себя. Размер ущерба составил шесть миллионов рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, а фигуранта арестовали.

Ранее в Таганроге задержали рецидивистов, укравших у пенсионера барсетку с деньгами.

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