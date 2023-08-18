Житель Ростовской области нашел в машине слиток золота

Прогуливаясь вечером, он заметил, что на крыльце одного из домов горит свет, и решил, что хозяева отсутствуют. Тогда он пробрался внутрь, где обнаружил ключи от автомобиля и спустился в гараж. Там ему удалось найти иномарку, в которой лежали дорогостоящие часы, слиток золота и 3,5 миллиона рублей. После этого фигурант забрал эти вещи и скрылся с места преступления.