Жителя в Ростовской области обвинили в доведении детей до ожирения

По информации канала, в 2022 году мужчина стал вдовцом и у него остались двое детей в возрасте 15 и 17 лет. Говорится, что он не смог справиться с трагедией, в результате чего начал злоупотреблять алкоголем, ругаться на подростков и не следил за их здоровьем.