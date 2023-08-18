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Published Сегодня, 06:43

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Жителя в Ростовской области обвинили в доведении детей до ожирения

Жителя в Ростовской области обвинили в доведении детей до ожирения

18 августа 2023, 06:43
Фото: pxhere.com
Жителя в Ростовской области обвинили в доведении детей до ожирения
Поведение жителя Зверево привело к тому, что его дети стали очень толстыми, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, в 2022 году мужчина стал вдовцом и у него остались двое детей в возрасте 15 и 17 лет. Говорится, что он не смог справиться с трагедией, в результате чего начал злоупотреблять алкоголем, ругаться на подростков и не следил за их здоровьем.

«Дети заедали скорбь так сильно, что вес обоих подростков перевешивал за 100 килограмм. Во время очередного запоя 43-летний отец избил своего сына», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что после этого девушка поступила в колледж и переехала в общежитие, а, а брат последовал за ней, но позже обо всем узнала полиция и их отправили к бабушке. Канал пишет, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, почему женщины в Ростовской области рожают так мало детей.

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