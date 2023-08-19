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Бывший глава администрации Новочеркасска Зюзин проведет в колонии 8 лет

Бывший глава администрации Новочеркасска Зюзин проведет в колонии 8 лет

19 августа 2023, 08:28
Фото: 1MI
Бывший глава администрации Новочеркасска Зюзин проведет в колонии 8 лет
Экс-главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину не удалось обжаловать приговор по делу о получении взятки от застройщика, сведения об этом появились в картотеке дел Четвертого Кассационного суда общей юрисдикции.

Напомним, в начале лета стало известно, что бывший глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин обратился в суд с попыткой обжаловать свой приговор по делу о получении взятки в особо крупном размере. В самом начале судебного процесса Зюзину необходимо было выплатить штраф, однако после наказание за получение взятки от застройщика в размере 2,5 миллиона рублей решили изменить на реальный срок — восемь лет колонии.

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В картотеке дела сказано, что адвокат Зюзина Людмила Лысенко подала жалобу в кассационный суд 20 июня, чтобы пересмотреть в суде решение первой инстанции — Октябрьского районного суда Ростовской области. В итоге 17 августа состоялось слушание, во время которого суд вынес решение оставить жалобу без удовлетворения, а сам приговор оставить без изменений.

Ранее бывшему врио исправительной колонии в Ростовской области после апелляции наказание за злоупотребление полномочиями заменили реальным сроком лишения свободы.

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