Что известно о курортном сборе для туристов и где его придется платить

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Идея сбора дополнительных средств с туристов в пользу региональных бюджетов уже реализована в России. В начале июля такая возможность появилась не только в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, но и в Санкт-Петербурге. По данным «Новых известий», губернатор Александр Беглов принял решение не затягивать процесс и установил максимальную ставку туристического сбора: 100 рублей в день с каждого туриста.
«С начала следующего года эту возможность получат все регионы России. С точки зрения необходимости пополнения бюджетов, такой шаг выглядит логичным: для россиян сейчас практически нет альтернатив. Вряд ли люди откажутся от путешествий из-за небольшой дополнительной суммы на каждого члена семьи. Это особенно верно, учитывая, что стоимость внутренних туров уже давно превышает сотни тысяч рублей», — пишет издание.
Подтверждают это и эксперты. По оценке Юрия Барзыкина, вице-президента Российского союза туроператоров, введение туристического сбора на региональном уровне не окажет существенного влияния на поток туристов. Это обусловлено жесткой закономерностью свободного рынка: когда спрос превышает предложение, возможно собирать дополнительные деньги сверх обычных расходов.
Особенно большой потенциал у регионов, которые в 2023 году наблюдают рост потока туристов. Сейчас люди переключили свои интересы с обычных курортов, включая в Крыму, на Дальний Восток. За 7 месяцев текущего года поток туристов в Приморский край увеличился на 44%, на Сахалине — на 32%, в Якутию — на 31%, в Дагестан — на 30%, в Хабаровский край — на 29%, в Северную Осетию — на 28%, в Калининградскую область — на 27%, на Камчатку — на 26%, в Амурскую область — на 24%. А в целом по стране поток туристов увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Люди активно начали открывать для себя новые направления.
В то время как общественность продолжает обсуждать и размышлять о будущем туристического сбора, глава Калининградской области Антон Алиханов принял решение ввести новый сбор в кратчайшие сроки. При этом тариф может стать максимальным — так же, как и в северной столице, 100 рублей в день с каждого человека.
Регион в теории может рассчитывать на значительные финансовые поступления: объем туристического потока по результатам первой половины 2023 года увеличился на 15%, и этот показатель к концу года может достигнуть 2,1 миллиона человек. Если взять простое умножение числа туристов на среднее количество дней, проведенных ими в Калининграде и его окрестностях (3-5 дней), то общая сумма за год может составить около 840 миллионов рублей, которые будут направлены на улучшение благоустройства городов и курортов.
Однако на практике реальные сборы могут оказаться значительно ниже. Этот сценарий имеет аналогию с Краснодарским краем. Согласно оценке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия этого региона, в 2022 году курортный сбор заплатили лишь 55% прибывших туристов.
В результате, при туристическом потоке в пределах 17 миллионов человек в прошлом году, Краснодарский край собрал лишь 747 миллионов рублей, Алтайский край — 54,7 миллиона рублей, Ставропольский край — 294,4 миллиона рублей. Если в следующем году в Калининградской области курортный сбор будут платить 20% прибывших туристов, то регион может получить до 170 миллионов рублей. Эта сумма сравнима со средствами в размере 204,2 миллиона рублей, выделенными из федерального бюджета для Калининградской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».