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Что известно о курортном сборе для туристов и где его придется платить

Что известно о курортном сборе для туристов и где его придется платить

19 августа 2023, 13:41
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря 2023 года предоставить регионам право взимать курортный сбор. «Новые известия» попытались выяснить, на какую сумму придется россиянам увеличить свои платежи за поездки по стране.

Идея сбора дополнительных средств с туристов в пользу региональных бюджетов уже реализована в России. В начале июля такая возможность появилась не только в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, но и в Санкт-Петербурге. По данным «Новых известий», губернатор Александр Беглов принял решение не затягивать процесс и установил максимальную ставку туристического сбора: 100 рублей в день с каждого туриста.

«С начала следующего года эту возможность получат все регионы России. С точки зрения необходимости пополнения бюджетов, такой шаг выглядит логичным: для россиян сейчас практически нет альтернатив. Вряд ли люди откажутся от путешествий из-за небольшой дополнительной суммы на каждого члена семьи. Это особенно верно, учитывая, что стоимость внутренних туров уже давно превышает сотни тысяч рублей», — пишет издание.

Подтверждают это и эксперты. По оценке Юрия Барзыкина, вице-президента Российского союза туроператоров, введение туристического сбора на региональном уровне не окажет существенного влияния на поток туристов. Это обусловлено жесткой закономерностью свободного рынка: когда спрос превышает предложение, возможно собирать дополнительные деньги сверх обычных расходов.

Особенно большой потенциал у регионов, которые в 2023 году наблюдают рост потока туристов. Сейчас люди переключили свои интересы с обычных курортов, включая в Крыму, на Дальний Восток. За 7 месяцев текущего года поток туристов в Приморский край увеличился на 44%, на Сахалине — на 32%, в Якутию — на 31%, в Дагестан — на 30%, в Хабаровский край — на 29%, в Северную Осетию — на 28%, в Калининградскую область — на 27%, на Камчатку — на 26%, в Амурскую область — на 24%. А в целом по стране поток туристов увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Люди активно начали открывать для себя новые направления.

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В то время как общественность продолжает обсуждать и размышлять о будущем туристического сбора, глава Калининградской области Антон Алиханов принял решение ввести новый сбор в кратчайшие сроки. При этом тариф может стать максимальным — так же, как и в северной столице, 100 рублей в день с каждого человека.

Регион в теории может рассчитывать на значительные финансовые поступления: объем туристического потока по результатам первой половины 2023 года увеличился на 15%, и этот показатель к концу года может достигнуть 2,1 миллиона человек. Если взять простое умножение числа туристов на среднее количество дней, проведенных ими в Калининграде и его окрестностях (3-5 дней), то общая сумма за год может составить около 840 миллионов рублей, которые будут направлены на улучшение благоустройства городов и курортов.

Однако на практике реальные сборы могут оказаться значительно ниже. Этот сценарий имеет аналогию с Краснодарским краем. Согласно оценке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия этого региона, в 2022 году курортный сбор заплатили лишь 55% прибывших туристов.

В результате, при туристическом потоке в пределах 17 миллионов человек в прошлом году, Краснодарский край собрал лишь 747 миллионов рублей, Алтайский край — 54,7 миллиона рублей, Ставропольский край — 294,4 миллиона рублей. Если в следующем году в Калининградской области курортный сбор будут платить 20% прибывших туристов, то регион может получить до 170 миллионов рублей. Эта сумма сравнима со средствами в размере 204,2 миллиона рублей, выделенными из федерального бюджета для Калининградской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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