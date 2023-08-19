Что известно о курортном сборе для туристов и где его придется платить

Особенно большой потенциал у регионов, которые в 2023 году наблюдают рост потока туристов. Сейчас люди переключили свои интересы с обычных курортов, включая в Крыму, на Дальний Восток. За 7 месяцев текущего года поток туристов в Приморский край увеличился на 44%, на Сахалине — на 32%, в Якутию — на 31%, в Дагестан — на 30%, в Хабаровский край — на 29%, в Северную Осетию — на 28%, в Калининградскую область — на 27%, на Камчатку — на 26%, в Амурскую область — на 24%. А в целом по стране поток туристов увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Люди активно начали открывать для себя новые направления.