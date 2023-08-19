Эксперт назвал причину, почему президент Путин приехал в штаб СВО в Ростове

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Напомним, утром субботы, 19 августа, стало известно, что в Ростов прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин, который выслушал доклады военных о ситуации в зоне проведения специальной военной операции.
Военный эксперт Борис Рожин предположил, что причиной визита стал провал контрнаступления ВСУ. По мнению Рожина, украинским военным и наемникам так и не удалось достичь поставленных задач, и теперь российским военнослужащим надо решить, какие активные шаги предпринять, чтобы воспользоваться ослаблением ВСУ.
Обращаем внимание, что это лишь предположение эксперта, а вопросы, которые поднимались на совещании с участием президента, в Кремле раскрывать не стали.
Ранее политолог Амбросимов предположил, что украинские военные могут применить ракеты SCALP для атаки по Ростовской области.