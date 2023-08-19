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Published Сегодня, 18:06

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Updated Сегодня, 18:08

Эксперт назвал причину, почему президент Путин приехал в штаб СВО в Ростове

Эксперт назвал причину, почему президент Путин приехал в штаб СВО в Ростове

19 августа 2023, 18:06
Фото: mil.ru
Эксперт назвал причину, почему президент Путин приехал в штаб СВО в Ростове
Военный эксперт Борис Рожин поделился предположениями о том, почему президент Владимир Путин приехал в штаб ВС РФ в Ростове, об этом он сообщил в своем личном Telegram-канале.

Напомним, утром субботы, 19 августа, стало известно, что в Ростов прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин, который выслушал доклады военных о ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

Военный эксперт Борис Рожин предположил, что причиной визита стал провал контрнаступления ВСУ. По мнению Рожина, украинским военным и наемникам так и не удалось достичь поставленных задач, и теперь российским военнослужащим надо решить, какие активные шаги предпринять, чтобы воспользоваться ослаблением ВСУ.

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Обращаем внимание, что это лишь предположение эксперта, а вопросы, которые поднимались на совещании с участием президента, в Кремле раскрывать не стали.

Ранее политолог Амбросимов предположил, что украинские военные могут применить ракеты SCALP для атаки по Ростовской области.

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