Эксперт назвал причину, почему президент Путин приехал в штаб СВО в Ростове

Военный эксперт Борис Рожин предположил, что причиной визита стал провал контрнаступления ВСУ. По мнению Рожина, украинским военным и наемникам так и не удалось достичь поставленных задач, и теперь российским военнослужащим надо решить, какие активные шаги предпринять, чтобы воспользоваться ослаблением ВСУ.