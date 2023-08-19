Электричка «Ростов — Таганрог» будет останавливаться в Танаисе

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
С понедельника, 21 августа, в Ростове изменится схема движения пригородных поездов — у электричек №6519 и №6510, курсирующих между Ростовом и Таганрогом, появится остановка в Танаисе.
Так поезд №6519 «Таганрог — Ростов» будет отправляться в южную столицу в 07.04 мск, чтобы забрать пассажиров с остановки «Танаис» через 50 минут, прибытие в Ростов по расписанию в 08.36 мск.
При этом поезд №6510 будет отправляться из Ростова в 18.45 мск, сделает остановку в Танаисе в 19.25 мск, после чего прибудет в Таганрог к 20.25 мск.
Ранее власти Ростовской области поделились планами по запуску электрички из Чертковского района в ЛНР.