Глава Гидрометцентра России предупредил о турецкой жаре до +39С° в Ростовской области

Синоптик рассказал, что в выходные дни, 19 и 20 августа, и в начале следующей рабочей недели в Ростовской области, Ставрополье и Краснодарском крае ожидается аномальная жара, характерная скорее для климата на юге Турции, чем для юга России. По словам Романа Вильфанда, дневная температура воздуха в Ростовской области и соседних регионах будет достигать +39 градусов из-за антициклонального режима. Средние дневные температуры воздуха будут примерно на шесть градусов выше нормальных значений.