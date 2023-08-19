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Глава Гидрометцентра России предупредил о турецкой жаре до +39С° в Ростовской области

Глава Гидрометцентра России предупредил о турецкой жаре до +39С° в Ростовской области

19 августа 2023, 08:55
Фото: 1MI
Глава Гидрометцентра России предупредил о турецкой жаре до +39С° в Ростовской области
В Ростовской области ожидается аномальная «турецкая» жара до +39 градусов, об этом ТАСС сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что в выходные дни, 19 и 20 августа, и в начале следующей рабочей недели в Ростовской области, Ставрополье и Краснодарском крае ожидается аномальная жара, характерная скорее для климата на юге Турции, чем для юга России. По словам Романа Вильфанда, дневная температура воздуха в Ростовской области и соседних регионах будет достигать +39 градусов из-за антициклонального режима. Средние дневные температуры воздуха будут примерно на шесть градусов выше нормальных значений.

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«Это не краснодарская погода, а турецкая погода, характерная по климату для юга Турции. Вот она будет такой на выходных и в течение первой половины следующей недели», — уточнил Вильфанд, добавив, что уже с середины недели ожидается похолодание.

Ранее дончан предупредили о высокой вероятности пожаров в Ростовской области на выходных 19 и 20 августа.

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