Из резиденции бежавшего в Ростов экс-президента Украины Януковича сделают парк

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
На днях стало известно, что действующий президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит создать парк «Межигорье» площадью более 138 гектаров на месте бывшей резиденции одного из его предшественников — Виктора Януковича.
Резиденция находится в Вышгородском районе под Киевом, в будущем роскошный особняк, окруженный садами, прудами и фонтанами, станет памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения. Управление новым парком будет осуществлять специальная администрация, подчиняющаяся Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Издание уточняет, что резиденцию конфисковали в собственность государства после госпереворота на Украине, который произошел в 2014 году. Несколько лет земля и все, что на ней находится, было арестовано, а уже в декабре 2022 года суд принял решение конфисковать все имущество Януковича и передать их в Фонд госимущества Украины.
Напомним, в 2019 году источники в правоохранительных органах заявили, что Виктор Янукович уехал из Ростовской области и «прячется» в другом регионе России.