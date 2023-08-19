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Imported from 500px (archived version) by the Archive Team. (detail page), CC BY 3.0

Из резиденции бежавшего в Ростов экс-президента Украины Януковича сделают парк

19 августа 2023, 09:59
Фото: Eugene Shutoff / wikipedia.org
Imported from 500px (archived version) by the Archive Team. (detail page), CC BY 3.0
В Украине из резиденции уехавшего в Ростов-на-Дону экс-президента Украины Виктора Януковича планируют сделать парк, об этом сообщил портал «Новые Известия».

На днях стало известно, что действующий президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит создать парк «Межигорье» площадью более 138 гектаров на месте бывшей резиденции одного из его предшественников — Виктора Януковича.

Резиденция находится в Вышгородском районе под Киевом, в будущем роскошный особняк, окруженный садами, прудами и фонтанами, станет памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения. Управление новым парком будет осуществлять специальная администрация, подчиняющаяся Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Издание уточняет, что резиденцию конфисковали в собственность государства после госпереворота на Украине, который произошел в 2014 году. Несколько лет земля и все, что на ней находится, было арестовано, а уже в декабре 2022 года суд принял решение конфисковать все имущество Януковича и передать их в Фонд госимущества Украины.

Напомним, в 2019 году источники в правоохранительных органах заявили, что Виктор Янукович уехал из Ростовской области и «прячется» в другом регионе России.

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