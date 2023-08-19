Из резиденции бежавшего в Ростов экс-президента Украины Януковича сделают парк

Издание уточняет, что резиденцию конфисковали в собственность государства после госпереворота на Украине, который произошел в 2014 году. Несколько лет земля и все, что на ней находится, было арестовано, а уже в декабре 2022 года суд принял решение конфисковать все имущество Януковича и передать их в Фонд госимущества Украины.