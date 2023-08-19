rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 21 и по 27 августа

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 21 и по 27 августа

19 августа 2023, 06:31
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 21 по 27 августа, запланированы отключения электричества, которые затронут десятки домов, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 21 августа, света не будет на улицах Двинская, 26 июня, Щербакова, Волжская, Калужская, Абаканская, Социалистическая. Также это коснется улиц Комсомольская, 45-я линия, Сарьяна, Ручейная.

Во вторник ограничения введут на улицах Жмайлова, Текучева, в переулке Семашко. В среду обесточат улицы Жмайлова, Красноаксайская, 43-я линия, 41-я линия, 39-я линия, 2-я Пролетарская, Богданова.

Жители Западного остались без электричества из-за аварии на линиях
Узнать подробнее

В четверг электричества не будет на улицах Лелюшенко, Миронова, Орбитальная, Вселенная. В пятницу ограничения введут на улицах Сарьяна, 41-я линия, 45-я линия, в переулке Кирилловский.

Ранее в Ростове-на-Дону перебои электроснабжения объяснили грозой и ливнями. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Жители Западного остались без электричества из-за аварии на линияхЧасть жителей в Ростове-на-Дону остается без электричества из-за страшной жарыЭкстремальная жара оставила без воды и электричества жителей СНТ в Ростове
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов-на-Дону#Отключения электричества#Донэнерго#Улицы#Ремонт#Гроза#Ливни
Подпишитесь
В Ростове водителей автобусов ищут в Киргизии, а местные жители находят слитки золота
Вчера, 16:10
Уже третий очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области с начала августа
Вчера, 15:53
Обвиняемый по делу о гибели девочки во время дождя в Ростове пожаловался на работу
Вчера, 14:40
Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-Дону
Вчера, 13:26
Бастрыкину доложат о расследовании дела о гибели в ливневке учительницы из Ростова
Вчера, 12:45
В ЖК «Измаильский экоквартал» начались финальные продажи
Вчера, 15:51