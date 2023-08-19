Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 21 и по 27 августа

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:34
В понедельник, 21 августа, света не будет на улицах Двинская, 26 июня, Щербакова, Волжская, Калужская, Абаканская, Социалистическая. Также это коснется улиц Комсомольская, 45-я линия, Сарьяна, Ручейная.
Во вторник ограничения введут на улицах Жмайлова, Текучева, в переулке Семашко. В среду обесточат улицы Жмайлова, Красноаксайская, 43-я линия, 41-я линия, 39-я линия, 2-я Пролетарская, Богданова.
В четверг электричества не будет на улицах Лелюшенко, Миронова, Орбитальная, Вселенная. В пятницу ограничения введут на улицах Сарьяна, 41-я линия, 45-я линия, в переулке Кирилловский.
Ранее в Ростове-на-Дону перебои электроснабжения объяснили грозой и ливнями. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.