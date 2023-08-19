На Дону патенты на изобретения получили врачи областной детской клинической больницы

Власти объявили, что заведующий нейрохирургическим отделением Александр Пшеничный и нейрохирург Михаил Аванесов смогли разработать новый способ лечения хронических субдуральных гематом у детей. Их разработка заключается в установке дренажей в полость гематомы, их удаляют после достижения необходимого положительного результата. К настоящему времени методику применили при лечении 25 детей, лечение прошло без осложнений, маленьких пациентов выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.