На Дону патенты на изобретения получили врачи областной детской клинической больницы

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Власти объявили, что заведующий нейрохирургическим отделением Александр Пшеничный и нейрохирург Михаил Аванесов смогли разработать новый способ лечения хронических субдуральных гематом у детей. Их разработка заключается в установке дренажей в полость гематомы, их удаляют после достижения необходимого положительного результата. К настоящему времени методику применили при лечении 25 детей, лечение прошло без осложнений, маленьких пациентов выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.
Второй патент получили те же врачи со своими коллегами Игорем Бабичем и Кириллом Новиковым, которые разработали и эффективно применили новый способ ушивания ран после операции, который позволил ускорить регенерацию. Улучшенные косметические результаты получили 20% пациентов.
Ранее в Ростовской области врачи перинатального центра помогли появиться на свет более 110 парам двойняшек и четырем тройням.