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Донские врачи изобрели дренажи для лечения гематом и способ ушивания ран

На Дону патенты на изобретения получили врачи областной детской клинической больницы

19 августа 2023, 10:27
Фото: donland.ru
Донские врачи изобрели дренажи для лечения гематом и способ ушивания ран
В Ростовской области врачи нейрохирургического отделения областной детской клинической больницы (ОДКБ) получили два патента на изобретения дренажа для лечения гематом и нового способа ушивания ран, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Власти объявили, что заведующий нейрохирургическим отделением Александр Пшеничный и нейрохирург Михаил Аванесов смогли разработать новый способ лечения хронических субдуральных гематом у детей. Их разработка заключается в установке дренажей в полость гематомы, их удаляют после достижения необходимого положительного результата. К настоящему времени методику применили при лечении 25 детей, лечение прошло без осложнений, маленьких пациентов выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.

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Второй патент получили те же врачи со своими коллегами Игорем Бабичем и Кириллом Новиковым, которые разработали и эффективно применили новый способ ушивания ран после операции, который позволил ускорить регенерацию. Улучшенные косметические результаты получили 20% пациентов.

Ранее в Ростовской области врачи перинатального центра помогли появиться на свет более 110 парам двойняшек и четырем тройням.

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