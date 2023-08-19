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пресс-служба фестиваля «Короче»

На фестивале «Короче» в Калининграде показали новую картину от «Ленфильма»

19 августа 2023, 13:35
пресс-служба фестиваля «Короче»
В Калининграде на фестивале дебютного кино «Короче» состоялась премьера фильма «Летом асфальт теплый», который был снят киностудией «Ленфильм».

Это дебютный полный метр режиссера Ирины Бас, которая ранее сняла несколько успешных короткометражек.

«Летом асфальт теплый» — история о сложных отношениях между 17-летней девушкой и ее матерью, которая бросила ее в младенчестве. Главная героиня Даша (Мария Мацель) сбегает от отца в Санкт-Петербург, чтобы поступить в театральный институт и оказаться рядом с матерью (Виктория Исакова), передает newizv.ru.

Отмечается, что лента была снята только благодаря поддержке киностудии «Ленфильм». Авторы фильма несколько лет искали финансирование, пока их сценарий не попал в руки сотрудников киностудии. Ирина Бас поблагодарила представителей студии «за то, что они были рядом, помогали и не мешали».

Как отметил гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков, для киностудии поддержка дебютантов — приоритетное направление, которое будут развивать и дальше. Он также поблагодарил за работу съемочную группу и за помощь Минкультуры России и правительство Санкт-Петербурга.

«Мы развиваем лабораторию „Ленфильм-дебют“ и очень надеемся, что этот старт, который мы даем как большая государственная студия дебютному кино, — это очень хорошая история для всего нашего российского кино», — заявил Федор Щербаков.

На показе ленты в Калининградском областном драмтеатре был аншлаг. После завершения фильма зрители долго аплодировали. Киноведы называют картину яркой, живой и зрительской.

Отметим, что еще одна недавняя ленфильмовская премьера — документальный фильм «Последний теплоход» — получила Гран-при и приз за звук на кинофестивале «Докер». Сегодня в производстве киностудии находится еще с десяток новых собственных кинофильмов.

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