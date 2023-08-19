На фестивале «Короче» в Калининграде показали новую картину от «Ленфильма»

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Это дебютный полный метр режиссера Ирины Бас, которая ранее сняла несколько успешных короткометражек.
«Летом асфальт теплый» — история о сложных отношениях между 17-летней девушкой и ее матерью, которая бросила ее в младенчестве. Главная героиня Даша (Мария Мацель) сбегает от отца в Санкт-Петербург, чтобы поступить в театральный институт и оказаться рядом с матерью (Виктория Исакова), передает newizv.ru.
Отмечается, что лента была снята только благодаря поддержке киностудии «Ленфильм». Авторы фильма несколько лет искали финансирование, пока их сценарий не попал в руки сотрудников киностудии. Ирина Бас поблагодарила представителей студии «за то, что они были рядом, помогали и не мешали».
Как отметил гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков, для киностудии поддержка дебютантов — приоритетное направление, которое будут развивать и дальше. Он также поблагодарил за работу съемочную группу и за помощь Минкультуры России и правительство Санкт-Петербурга.
«Мы развиваем лабораторию „Ленфильм-дебют“ и очень надеемся, что этот старт, который мы даем как большая государственная студия дебютному кино, — это очень хорошая история для всего нашего российского кино», — заявил Федор Щербаков.
На показе ленты в Калининградском областном драмтеатре был аншлаг. После завершения фильма зрители долго аплодировали. Киноведы называют картину яркой, живой и зрительской.
Отметим, что еще одна недавняя ленфильмовская премьера — документальный фильм «Последний теплоход» — получила Гран-при и приз за звук на кинофестивале «Докер». Сегодня в производстве киностудии находится еще с десяток новых собственных кинофильмов.