На фестивале «Короче» в Калининграде показали новую картину от «Ленфильма»

Отмечается, что лента была снята только благодаря поддержке киностудии «Ленфильм». Авторы фильма несколько лет искали финансирование, пока их сценарий не попал в руки сотрудников киностудии. Ирина Бас поблагодарила представителей студии «за то, что они были рядом, помогали и не мешали».