На М-4 «Дон» в Каменске из-за поломки военной машины возникла 16-километровая пробка

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
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Updated Сегодня, 11:10
В субботу, 19 августа, в 13.40 мск на картах появилось сообщение от автомобилиста, который рассказал, что якобы на мосту через Северский Донец на 931-м километре трассы М-4 «Дон» по направлению в Москву сломался военный автомобиль.
В настоящий момент на участке трассы от Божковского сельского поселения до 930-го километра М-4 «Дон» через мост в Каменске-Шахтинском растянулась пробка протяженностью 16,1 километра, на проезд которой потребуется потратить в среднем более часа. «Багровым» стал участок протяженность 8,9 километра от моста до 939-го километра М-4 «Дон». Однако, следует отметить, что на участке также ведутся ремонтные работы, которые также могли стать причиной возникновения затора.
Причина ДТП будет уточняться у пресс-службы ГИБДД по Ростовской области, информация обновится позднее после появления официального комментария, а пока автомобилистам рекомендуется учитывать дорожную обстановку и выбирать альтернативные пути объезда.
Ранее смертельное ДТП с мотоциклистом стало причиной огромной пробки на Северном обходе Ростова.