На М-4 «Дон» в Каменске из-за поломки военной машины возникла 16-километровая пробка

В настоящий момент на участке трассы от Божковского сельского поселения до 930-го километра М-4 «Дон» через мост в Каменске-Шахтинском растянулась пробка протяженностью 16,1 километра, на проезд которой потребуется потратить в среднем более часа. «Багровым» стал участок протяженность 8,9 километра от моста до 939-го километра М-4 «Дон». Однако, следует отметить, что на участке также ведутся ремонтные работы, которые также могли стать причиной возникновения затора.