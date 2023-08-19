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Появились первые кадры совещания Путина в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

Появились первые кадры совещания Путина в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

19 августа 2023, 05:39
Фото: 1MI
Опубликованы первые кадры с совещания, которое провел президент России Владимир Путин в Ростове-на-Дону.

Напомним, что глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и других офицеров. Само совещание провели в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону.

На опубликованном РИА «Новости» видео показана остановившаяся машина, из которой вышел президент. Его встретил Герасимов, после чего они прошли в здание штаба.

Президент Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону
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На данный момент подробности совещания и то, что на нем обсуждали, не раскрываются.

Ранее Путин наградил получившего ранение бойца СВО из Ростова-на-Дону Афанасьева. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Видео: РИА Новости
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