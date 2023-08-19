Появились первые кадры совещания Путина в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:46
Напомним, что глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и других офицеров. Само совещание провели в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону.
На опубликованном РИА «Новости» видео показана остановившаяся машина, из которой вышел президент. Его встретил Герасимов, после чего они прошли в здание штаба.
На данный момент подробности совещания и то, что на нем обсуждали, не раскрываются.
Ранее Путин наградил получившего ранение бойца СВО из Ростова-на-Дону Афанасьева. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.