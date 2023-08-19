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Published Сегодня, 05:25

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Updated Сегодня, 05:28

Президент Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону

Президент Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону

19 августа 2023, 05:25
Фото: 1MI
Глава государства Владимир Путин провел совещание, которое состоялось в Ростове-на-Дону, говорится на сайте Кремля.

Известно, что совещание прошло в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Во время него президент заслушал доклады.

В частности, доклады представили начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, командующие направлений и другие офицеры. Подробности на данный момент не раскрываются.

Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-Дону
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Ранее президент Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого глава государства назначил нового судью в арбитражном суде Ростовской области.

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