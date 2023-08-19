Президент Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Известно, что совещание прошло в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Во время него президент заслушал доклады.
В частности, доклады представили начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, командующие направлений и другие офицеры. Подробности на данный момент не раскрываются.
Ранее президент Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого глава государства назначил нового судью в арбитражном суде Ростовской области.