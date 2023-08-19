Пропавшую 85-летнюю старушку из Шахт нашли мертвой рядом с Красным Сулином

Портал «КВУ города Шахты» объявил, что спустя восемь дней поисков в Ростовской области нашли мертвой пенсионерку из города Шахты Ирину Сапегину. По данным издания, 85-летняя дончанка исчезла на пути из Талового в Новочеркасск. Источник отмечает, что женщина страдала от проблем с памятью и нуждалась в помощи врачей.