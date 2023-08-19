Пропавшую 85-летнюю старушку из Шахт нашли мертвой рядом с Красным Сулином

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Портал «КВУ города Шахты» объявил, что спустя восемь дней поисков в Ростовской области нашли мертвой пенсионерку из города Шахты Ирину Сапегину. По данным издания, 85-летняя дончанка исчезла на пути из Талового в Новочеркасск. Источник отмечает, что женщина страдала от проблем с памятью и нуждалась в помощи врачей.
Последние восемь дней волонтеры не оставляли попыток найти пропавшую старушку, однако уже в субботу, 19 августа, родные женщины сообщили о гибели дончанки. Неподалеку от Красного Сулина ее тело нашел машинист, оно находилось около железнодорожных путей, обстоятельства гибели женщины не уточняются.
Ранее в Ростовской области пропал молодой человек, который ушел из дома 17 августа.