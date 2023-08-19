Ростовский депутат Бородай предложил арестовать и судить звезд, поддерживающих ВСУ

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В СМИ напомнили, что совсем недавно по соцсетям прошлась волна скриншотов с телефона одного из украинских националистов со словами благодарности в адрес певицы Ани Лорак, которая якобы пожертвовала средства ВСУ. При этом в ближайшее время исполнительница собирается дать концерт в Москве и Санкт-Петербурге, а также быть членом жюри музыкального шоу на российском телеканала.
Свое мнение относительно произошедшего высказал и депутат Госдумы из Ростовской области Александр Бородай, который считает необходимым ужесточить наказание для деятелей культуры, поддерживающих ВСУ.
По мнению депутата, помощь вооруженным формированиям Украины должна наказываться арестом, лишением заработка в России и судом.
«Люди, которые открыто занимаются пособничеством террористической организации „Украина“, и тем более ее вооруженным подразделениям, на территории РФ должны быть подвергнуты, по крайней мере для начала, аресту, а после — суду», — категорично заметил Бородай, добавив, что считает абсурдом свободные перемещения и сохранение возможностей для заработка в России подобных исполнителей.
Ранее Александр Бородай назвал неуместным желание некоторых россиян отстраниться от событий СВО.