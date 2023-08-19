Ростовский депутат Бородай предложил арестовать и судить звезд, поддерживающих ВСУ

В СМИ напомнили, что совсем недавно по соцсетям прошлась волна скриншотов с телефона одного из украинских националистов со словами благодарности в адрес певицы Ани Лорак, которая якобы пожертвовала средства ВСУ. При этом в ближайшее время исполнительница собирается дать концерт в Москве и Санкт-Петербурге, а также быть членом жюри музыкального шоу на российском телеканала.