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Ростовский депутат Бородай предложил арестовать и судить звезд, поддерживающих ВСУ

Ростовский депутат Бородай предложил арестовать и судить звезд, поддерживающих ВСУ

19 августа 2023, 12:47
Фото: pxhere.com
Ростовский депутат Бородай предложил арестовать и судить звезд, поддерживающих ВСУ
Ростовский депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что звезд, поддерживающих украинских военнослужащих, необходимо лишить заработка в России, арестовать и судить, об этом он заявил в интервью изданию «Подмосковье сегодня».

В СМИ напомнили, что совсем недавно по соцсетям прошлась волна скриншотов с телефона одного из украинских националистов со словами благодарности в адрес певицы Ани Лорак, которая якобы пожертвовала средства ВСУ. При этом в ближайшее время исполнительница собирается дать концерт в Москве и Санкт-Петербурге, а также быть членом жюри музыкального шоу на российском телеканала.

Свое мнение относительно произошедшего высказал и депутат Госдумы из Ростовской области Александр Бородай, который считает необходимым ужесточить наказание для деятелей культуры, поддерживающих ВСУ.

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По мнению депутата, помощь вооруженным формированиям Украины должна наказываться арестом, лишением заработка в России и судом.

«Люди, которые открыто занимаются пособничеством террористической организации „Украина“, и тем более ее вооруженным подразделениям, на территории РФ должны быть подвергнуты, по крайней мере для начала, аресту, а после — суду», — категорично заметил Бородай, добавив, что считает абсурдом свободные перемещения и сохранение возможностей для заработка в России подобных исполнителей.

Ранее Александр Бородай назвал неуместным желание некоторых россиян отстраниться от событий СВО.

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