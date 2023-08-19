Ростовский зоолог Тихонов рассказал, кто из дончан привлекает к себе тучи комаров

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Доцента кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии имени Ивановского Алексей Тихонов в беседе с порталом Donnews рассказал, что из температурного режима и большого количества осадков в Ростовской области сформировались идеальные условия для размножения комаров, которые ведут себя чрезвычайно агрессивно и «нападают» на дончан, стоит им выйти на улицу.
Хотя в настоящий момент эпидемиологическая ситуация с болезнями, которые переносят комары, остается стабильной и не обостряется, зоолог решил рассказать, по каким именно признакам кровососущие выбирают себе «жертву».
Алексей Тихонов отметил, что во время «охоты» насекомые задействуют все органы чувств, в том числе терморецепторы, а потому стараются ориентироваться на объекты с температурой до +37С° — нормальную температуру тела млекопитающих.
Кроме того, важным ориентиром является запах, если быть точнее — углекислый газ и запах человеческого пота. Так в первую очередь комары кусают людей с обильным и частым дыханием, предпочитая взрослых детям.
Зоолог добавил, что комары также предпочитают чистоплотных людей, которые соблюдают правила личной гигиены в жару и не позволяют размножаться на коже бактериям.
«У человека, который недавно мыл кожу с мылом или наносил антисептик, бактерий становится меньше, их запах становится проще, что для комара понятнее и привлекательнее. Поэтому в компании людей комары в первую очередь покусают самого чистого», — рассказал Алексей Тихонов.
Ранее ростовский зоолог рассказал, чем могут быть опасны укусы комаров и как от них спастись.