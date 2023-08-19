Ростовский зоолог Тихонов рассказал, кто из дончан привлекает к себе тучи комаров

Доцента кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии имени Ивановского Алексей Тихонов в беседе с порталом Donnews рассказал, что из температурного режима и большого количества осадков в Ростовской области сформировались идеальные условия для размножения комаров, которые ведут себя чрезвычайно агрессивно и «нападают» на дончан, стоит им выйти на улицу.