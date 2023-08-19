Стали известны подробности совещания Путина в штабе группировки СВО в Ростове

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Updated Сегодня, 06:18
О совещании стало известно в ночь на субботу, 19 августа. Оно состоялось в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону.
Президент заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также других офицеров. Но о чем именно шла речь, пока информации нет.
Ранее появилась информация, что Владимир Путин предложил реализовать проект высокоскоростной магистрали из Москвы до Адлера через Ростов-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого Путин подписал закон о ликвидации пяти судов в Ростовской области.