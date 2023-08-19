rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Стали известны подробности совещания Путина в штабе группировки СВО в Ростове

Стали известны подробности совещания Путина в штабе группировки СВО в Ростове

19 августа 2023, 06:13
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону президент провел совещание и заслушал доклады офицеров, заявили в Кремле.

О совещании стало известно в ночь на субботу, 19 августа. Оно состоялось в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону.

Президент заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также других офицеров. Но о чем именно шла речь, пока информации нет.

Появились первые кадры совещания Путина в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Ранее появилась информация, что Владимир Путин предложил реализовать проект высокоскоростной магистрали из Москвы до Адлера через Ростов-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого Путин подписал закон о ликвидации пяти судов в Ростовской области.

Читайте также:
Появились первые кадры совещания Путина в штабе группировки СВО в Ростове-на-ДонуПрезидент Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-ДонуПутин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-Дону
#Илья Протвинов#Путин#Совещание#Ростов-на-Дону#Генеральный штаб#ВС РФ#СВО#Кремль#Валерий Герасимов#Высокоскоростная магистраль#Ликвидация судов#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
В Ростове водителей автобусов ищут в Киргизии, а местные жители находят слитки золота
Вчера, 16:10
Уже третий очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области с начала августа
Вчера, 15:53
Обвиняемый по делу о гибели девочки во время дождя в Ростове пожаловался на работу
Вчера, 14:40
Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-Дону
Вчера, 13:26
Бастрыкину доложат о расследовании дела о гибели в ливневке учительницы из Ростова
Вчера, 12:45
В ЖК «Измаильский экоквартал» начались финальные продажи
Вчера, 15:51