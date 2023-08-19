Стало известно, когда прекратится страшная жара в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
В субботу и воскресенье, 19 и 20 августа, температура может подняться до 37 градусов и будет облачно. Скорость ветра составит пять метров в секунду.
Аналогичные погодные условия сохранятся и в понедельник, но уже во вторник столбики термометров покажут 34 градуса. Со среды, 30 августа, максимальная температура составит 30 градусов. Осадков в эти периоды ждать не стоит.
В ночное время температура будет опускаться до 21 градуса.
Ранее таксисты в Ростове подняли цены в три раза из-за тропического ливня 10 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.