rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Стало известно, когда прекратится страшная жара в Ростовской области

Стало известно, когда прекратится страшная жара в Ростовской области

19 августа 2023, 04:57
Фото: 1MI
В Ростовской области сильная жара может уйти из региона в середине следующей недели, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу и воскресенье, 19 и 20 августа, температура может подняться до 37 градусов и будет облачно. Скорость ветра составит пять метров в секунду.

Аналогичные погодные условия сохранятся и в понедельник, но уже во вторник столбики термометров покажут 34 градуса. Со среды, 30 августа, максимальная температура составит 30 градусов. Осадков в эти периоды ждать не стоит.

Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогоды
Узнать подробнее

В ночное время температура будет опускаться до 21 градуса.

Ранее таксисты в Ростове подняли цены в три раза из-за тропического ливня 10 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогодыВласти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогодыМалиновского перекрыли в Ростове-на-Дону из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Жара#Погода#Гидрометцентр#Температура#Ветер#Осадки#Ночное время#Таксисты#Ливень
Подпишитесь
В Ростове водителей автобусов ищут в Киргизии, а местные жители находят слитки золота
Вчера, 16:10
Уже третий очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области с начала августа
Вчера, 15:53
Обвиняемый по делу о гибели девочки во время дождя в Ростове пожаловался на работу
Вчера, 14:40
Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-Дону
Вчера, 13:26
Бастрыкину доложат о расследовании дела о гибели в ливневке учительницы из Ростова
Вчера, 12:45
В ЖК «Измаильский экоквартал» начались финальные продажи
Вчера, 15:51