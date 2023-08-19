Цены на бензин снова стали рекордно высокими в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Ранее мы писали, что в конце июля средняя стоимость литра топлива составляла 55,23 рубля, а в начале августа этот показатель вырос до 55,48 рубля. Бензин марки АИ-92 стоил 50,64 рубля, а стал — 50,68.
Теперь стало известно, что цены на топливо снова выросли. Сейчас в среднем за один литр водители платят 55,9 рубля.
Бензин марки АИ-92 стоит 51,2 рубля, АИ-95 — 56,9 рубля, АИ-98 — 65,7 рубля. Мониторинг провели за период с 8 по 14 августа.
За это время рост цен на бензин был зафиксирован в 82 субъектах страны. Сильнее всего он подорожал в Чечне — на 2%.
Ранее ростовчане заявили о шокирующих ценах на бензин.