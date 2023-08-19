В Ростове-на-Дону машина сбила пешехода, стоявшего на тротуаре

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
По улице Нагибина водитель Mazda ехал сторону улицы Ларина и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2112», который ехал в этом же направлении. После этого отечественную машину отбросило на находившегося на тротуаре пешехода.
Далее автомобиль продолжил движение и столкнулся с припаркованным Ford Transit. Медицинская помощь потребовалась 49-летнему пешеходу, его доставили в больницу.
Сотрудники полиции в настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее водитель такси погиб в аварии с тремя авто на улице Доватора в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.