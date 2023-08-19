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В Ростове-на-Дону машина сбила пешехода, стоявшего на тротуаре

В Ростове-на-Дону машина сбила пешехода, стоявшего на тротуаре

19 августа 2023, 06:02
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону произошло ДТП, в котором пострадал стоявший на тротуаре мужчина, сообщили в региональном УГИБДД.

По улице Нагибина водитель Mazda ехал сторону улицы Ларина и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2112», который ехал в этом же направлении. После этого отечественную машину отбросило на находившегося на тротуаре пешехода.

Далее автомобиль продолжил движение и столкнулся с припаркованным Ford Transit. Медицинская помощь потребовалась 49-летнему пешеходу, его доставили в больницу.

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Сотрудники полиции в настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель такси погиб в аварии с тремя авто на улице Доватора в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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