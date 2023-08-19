rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Почти 1,5 млрд рублей задолжали ростовчане за горячую воду и отопление

В Ростове потребители задолжали за горячую воду и отопление почти 1,5 млрд рублей

19 августа 2023, 14:57
Фото: 1MI
Почти 1,5 млрд рублей задолжали ростовчане за горячую воду и отопление
Долг потребителей перед «Ростовскими теплосетями» вырос почти до 1,5 миллиарда рублей, об этом сообщили в пресс-службе компании.

В пятницу, 18 августа, ООО «Ростовские тепловые сети»[прим. редакции — далее «РТС»] объявило о том, что по состоянию на последний отчетный период просроченная дебиторская задолженность составила более 1,15 миллиарда рублей.

При этом, по словам представителей компании, злостными неплательщиками остаются рядовые потребители, ТСЖ, ЖСК и граждане, которые заключили прямые договоры на поставку горячего водоснабжения и отопления. Их общий долг превысил отметку в миллиард рублей общей задолженности и 886,5 миллиона просроченных долгов.

В Ростове 32 дома останутся без горячей воды до 21 августа
Узнать подробнее

Компания утверждает, что из-за отсутствия платежей им приходится обращаться к займам, что сказывается на качестве услуг компании. Ведь только в ближайшие три года «РТС» придется потратить более 3,8 миллиарда рублей на реконструкцию теплосетей.

«Это большая финансовая нагрузка на предприятие, которое несет огромную ответственность перед городом и его жителями», — рассказали в компании, добавив, что после окончания пандемии коронавируса снят запрет на санкции по отношению к должникам. Сейчас компания собирается сотрудничать с приставами и сообщила, что готова предпринять меры, необходимые для отключения пользователей от ресурса, ареста имущества и блокировки банковских карт.

К 15 августа самыми злостными неплательщиками оказались 105 управляющих компаний, многоквартирных домов, ТСЖ, которые накопили перед «РТС» долг на сумму от одного до семи миллионов рублей.

Ранее стало известно, сколько домов в Ростове будут ждать восстановление горячего водоснабжения до 21 августа.

Читайте также:
Горячую воду снова отключат у жителей Ростова на пять дней«Никто не отключал»: жители Западного в Ростове снова остались без горячей водыБолее 360 домов в Ростове-на-Дону будут оставаться без горячей воды до 12 августа
#Надежда Пустяк#Происшествие#Горячая вода в Ростове#Отопление в Ростове#Долг по ЖКХ#Ростовские теплосети#18+#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове водителей автобусов ищут в Киргизии, а местные жители находят слитки золота
Вчера, 16:10
Уже третий очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области с начала августа
Вчера, 15:53
Обвиняемый по делу о гибели девочки во время дождя в Ростове пожаловался на работу
Вчера, 14:40
Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-Дону
Вчера, 13:26
Бастрыкину доложат о расследовании дела о гибели в ливневке учительницы из Ростова
Вчера, 12:45
В ЖК «Измаильский экоквартал» начались финальные продажи
Вчера, 15:51