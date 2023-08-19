В Ростове потребители задолжали за горячую воду и отопление почти 1,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В пятницу, 18 августа, ООО «Ростовские тепловые сети»[прим. редакции — далее «РТС»] объявило о том, что по состоянию на последний отчетный период просроченная дебиторская задолженность составила более 1,15 миллиарда рублей.
При этом, по словам представителей компании, злостными неплательщиками остаются рядовые потребители, ТСЖ, ЖСК и граждане, которые заключили прямые договоры на поставку горячего водоснабжения и отопления. Их общий долг превысил отметку в миллиард рублей общей задолженности и 886,5 миллиона просроченных долгов.
Компания утверждает, что из-за отсутствия платежей им приходится обращаться к займам, что сказывается на качестве услуг компании. Ведь только в ближайшие три года «РТС» придется потратить более 3,8 миллиарда рублей на реконструкцию теплосетей.
«Это большая финансовая нагрузка на предприятие, которое несет огромную ответственность перед городом и его жителями», — рассказали в компании, добавив, что после окончания пандемии коронавируса снят запрет на санкции по отношению к должникам. Сейчас компания собирается сотрудничать с приставами и сообщила, что готова предпринять меры, необходимые для отключения пользователей от ресурса, ареста имущества и блокировки банковских карт.
К 15 августа самыми злостными неплательщиками оказались 105 управляющих компаний, многоквартирных домов, ТСЖ, которые накопили перед «РТС» долг на сумму от одного до семи миллионов рублей.
Ранее стало известно, сколько домов в Ростове будут ждать восстановление горячего водоснабжения до 21 августа.