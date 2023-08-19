В Ростове потребители задолжали за горячую воду и отопление почти 1,5 млрд рублей

«Это большая финансовая нагрузка на предприятие, которое несет огромную ответственность перед городом и его жителями», — рассказали в компании, добавив, что после окончания пандемии коронавируса снят запрет на санкции по отношению к должникам. Сейчас компания собирается сотрудничать с приставами и сообщила, что готова предпринять меры, необходимые для отключения пользователей от ресурса, ареста имущества и блокировки банковских карт.