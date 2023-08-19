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В Ростове с 13 августа ищут 42-летнего мужчину, пропавшего без вести

В Ростове с 13 августа ищут 42-летнего мужчину, пропавшего без вести

19 августа 2023, 15:42
Фото: pxhere.com
В Ростове с 13 августа ищут 42-летнего мужчину, пропавшего без вести
В Ростове-на-Дону объявили о поисках мужчины средних лет, который пропал без вести около недели назад, об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Ростовской области.

В субботу, 19 августа, поисковики объявили о поисках 42-летнего ростовчанина Дмитрия Огурцова, который бесследно исчез шесть дней назад.

Рост мужчины составляет 1,78 метра, ростовчанин имеет нормальное телосложение, у него светло-русые волосы и светло-карие глаза. Окружение Огурцова не знает, какую одежду надел мужчина в день своего исчезновения.

В Ростовской области два дня ищут пропавшего без вести 19-летнего парня
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Ростовчан, которые видели его или обладают любой информацией о местонахождении Дмитрия Огурцова, просят звонить в службу 112 или же на «горячую линию» «ЛизаАлерт» по номеру 8(800)700-54-52.

Фото: "ЛизаАлерт" Ростовской области

Ранее в Ростовской области начались поиски 19-летнего юноши, пропавшего в Неклиновском районе.

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