В Ростове с 13 августа ищут 42-летнего мужчину, пропавшего без вести

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В субботу, 19 августа, поисковики объявили о поисках 42-летнего ростовчанина Дмитрия Огурцова, который бесследно исчез шесть дней назад.
Рост мужчины составляет 1,78 метра, ростовчанин имеет нормальное телосложение, у него светло-русые волосы и светло-карие глаза. Окружение Огурцова не знает, какую одежду надел мужчина в день своего исчезновения.
Ростовчан, которые видели его или обладают любой информацией о местонахождении Дмитрия Огурцова, просят звонить в службу 112 или же на «горячую линию» «ЛизаАлерт» по номеру 8(800)700-54-52.