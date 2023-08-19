rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В Ростове владелица магазина продавала паленый алкоголь в бутылках известных марок

В Ростове владелица магазина продавала паленый алкоголь в бутылках известных марок

19 августа 2023, 12:11
Фото: 1MI
В Ростове владелица магазина продавала паленый алкоголь в бутылках известных марок

В центре Ростова магазин продавал контрафактный алкоголь под известными марками

В Ростове бизнесвумен и сотрудницы ее магазина продавали клиентам фальсифицированный алкоголь, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

В субботу, 19 августа, в следственном управлении СК РФ по Ростовской области рассказали, что владелицу магазина и двух ее сотрудниц обвиняют в незаконном обороте алкогольной продукции, которая не отвечает требованиям безопасности.

Следователи представили версию, согласно которой в июле 2023 года предпринимательница решила сбыть фальсифицированную алкогольную продукцию через собственный магазин, расположенный в центре Ростова. В этом женщине помогли два ее продавца, которым бизнесвумен выплачивала дополнительное вознаграждение за продажу поддельного алкоголя.

Импортный алкоголь подорожает на 10% в Ростовской области
Узнать подробнее

Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области, которые изъяли более ста литров с поддельным алкоголем. Опасный алкоголь выпускался под марками известных брендов. После экспертизы удалось установить, что содержание метилового спирта в этом алкоголе превышало безопасные показатели для здоровья и жизни человека.

Теперь в отношении владелицы магазина возбудили уголовное дело о производстве, хранении и перевозке продукции, не отвечающей требованиям безопасности, саму женщину заключили под стражу, если ее вина будет доказана — ей грозит до двух лет лишения свободы.

«В отношении остальных участников на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения», — сказано в сообщении донской полиции.

Ранее в Ростове осудили предпринимательницу, которая продавала опасную контрафактную водку с высоким содержанием метанола.

Читайте также:
Calvin Klein судится с 14 ростовскими предпринимателями из-за «паленой» одеждыСиловики «накрыли» цех с паленой водкой в промзоне на окраине РостоваФСБ поймала жителей ЛНР за попытку продать ростовчанам паленых сигарет на 22 млн руб
#Надежда Пустяк#Происшествие#18+#Алкоголь#Алкоголь в Ростове#Уголовное дело#Магазин в Ростове#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#Полиция#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове водителей автобусов ищут в Киргизии, а местные жители находят слитки золота
Вчера, 16:10
Уже третий очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области с начала августа
Вчера, 15:53
Обвиняемый по делу о гибели девочки во время дождя в Ростове пожаловался на работу
Вчера, 14:40
Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-Дону
Вчера, 13:26
Бастрыкину доложат о расследовании дела о гибели в ливневке учительницы из Ростова
Вчера, 12:45
В ЖК «Измаильский экоквартал» начались финальные продажи
Вчера, 15:51