В Ростове владелица магазина продавала паленый алкоголь в бутылках известных марок

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В субботу, 19 августа, в следственном управлении СК РФ по Ростовской области рассказали, что владелицу магазина и двух ее сотрудниц обвиняют в незаконном обороте алкогольной продукции, которая не отвечает требованиям безопасности.
Следователи представили версию, согласно которой в июле 2023 года предпринимательница решила сбыть фальсифицированную алкогольную продукцию через собственный магазин, расположенный в центре Ростова. В этом женщине помогли два ее продавца, которым бизнесвумен выплачивала дополнительное вознаграждение за продажу поддельного алкоголя.
Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области, которые изъяли более ста литров с поддельным алкоголем. Опасный алкоголь выпускался под марками известных брендов. После экспертизы удалось установить, что содержание метилового спирта в этом алкоголе превышало безопасные показатели для здоровья и жизни человека.
Теперь в отношении владелицы магазина возбудили уголовное дело о производстве, хранении и перевозке продукции, не отвечающей требованиям безопасности, саму женщину заключили под стражу, если ее вина будет доказана — ей грозит до двух лет лишения свободы.
«В отношении остальных участников на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения», — сказано в сообщении донской полиции.
Ранее в Ростове осудили предпринимательницу, которая продавала опасную контрафактную водку с высоким содержанием метанола.