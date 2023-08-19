В Ростовской области два дня ищут пропавшего без вести 19-летнего парня

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В пятницу, 18 августа, стало известно, что в Ростовской области ищут 19-летнего юношу Кирилла Шевченко, который ушел из своего дома в селе Покровском 17 августа, и с тех пор о молодом человеке не было вестей.
В момент своего исчезновения парень был одет в бежевые майку и шорты с черными кроссовками, при себе у Кирилла был рюкзак. Его можно узнать по худощавому телосложению, русым волосам, карим глазам, рост молодого человека составляет 1,84 метра.
Если вы обладаете какой-то информацией о местонахождении дончанина, поисковики просят связаться с ними по номерам 8(952)561-56-54 (инфорг Кнара) и 8(952)588-77-00 (инфорг Татьяна), кроме того, можно позвонить по единому номеру 112 или телефону 8(800)700-54-52.
Ранее на Кубани нашли семью ростовчан, пропавших во время похода в горы.