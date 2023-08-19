В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары до +36С° и пожаров

Спасатели рассказали, что ближайшие два дня в регионе будет действовать штормовое предупреждение, причиной этого назвали чрезвычайную пожароопасность, которую зафиксировали в Заветинском, Ремонтненском районах, а также высокую пожароопасность во всех остальных районах Ростовской области, кроме юга Азовского района. Во время действия штормового предупреждения дончан просят не разводить костры, не бросать на улице горящие спички, окурки, а также не жечь траву.