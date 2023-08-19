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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары до +36С° и пожаров

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары до +36С° и пожаров

19 августа 2023, 07:55
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары до +36С° и пожаров
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары и пожаров, об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Сотрудники ГУ МЧС со ссылкой на Росгидрометцентр предупредили, что в течение 19 и 20 августа в Ростовской области сохранится сильная жара. Скорость ветра составит до 14 метров в секунду, а дневная температура воздуха будет колебаться от +31 до +36 градусов. При этом из-за отсутствия осадков погода в регионе в целом будет засушливой и жаркой.

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Спасатели рассказали, что ближайшие два дня в регионе будет действовать штормовое предупреждение, причиной этого назвали чрезвычайную пожароопасность, которую зафиксировали в Заветинском, Ремонтненском районах, а также высокую пожароопасность во всех остальных районах Ростовской области, кроме юга Азовского района. Во время действия штормового предупреждения дончан просят не разводить костры, не бросать на улице горящие спички, окурки, а также не жечь траву.

В случае возникновения пожаров дончане могут обратиться за помощью по номерам 101, 01 и (863)239-99-99.

Ранее в Азовском районе из-за пожаров видимость на трассах настолько снизилась, что автомобилистам посоветовали объезжать район ЧС ради сохранения безопасности на дорогах.

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